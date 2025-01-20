潛艦國造預算藍改凍結50％ 專報後可動支

立法院今審議今年度中央政府總預算案。（記者王藝菘攝）

2025/01/20 11:22

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團提案凍結今年度潛艦國造預算18億元，海軍司令部昨表示，原型艦正在持續進行各項測試，預算若遭大幅凍結，恐會延宕後續艦籌獲期程，加劇敵我戰力失衡，籲請立法院支持後續艦20億元預算全數照列。對此，國民黨團書記長林思銘今日受訪表示，國造潛艦海鯤號預算，國民黨團原本要凍結18億，通過2億，經過與民眾黨團、跨部會溝通協調說明，最後底定版本是凍結50%，國防部到外交及國防委員會專案報告以後就可以動支。

立法院正審議今年度中央政府總預算案，林思銘指出，經過跟各部會溝通協調之後，整個預算案，國民黨團剩400多案、民眾黨團剩100多案，預計5、600案，若以一個小時可表決40個案子，今、明兩天總預算應該可以順利完成三讀。

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林思銘表示，會視進度不斷電進行表決，若總預算沒有在21日前完成三讀，會加開臨時會，一定要在這會期順利將總預算三讀通過。

而對於國民黨團要將數發發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）的預算大砍剩1元的爭議提案，此舉將癱瘓機關，勢必影響手機資安驗證、網路安全及傳輸品質等，衝擊公眾利益。林思銘表示，數發部、NCC過去功能不彰，國民黨立委、黨團提案減列，希望各部會能來向提案立委、黨團溝通說明，但是在協商過程中，民進黨團總召柯建銘一個人落落長講廢話，破壞行政部門與黨團、立委協商，導致無法充分和行政部門溝通說明及討論。

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