連任南市議員失利、寒冬送暖20年不斷 蔡旺詮：要從跌倒處站起來

立委陳亭妃台南東區服務處執行長蔡旺詮，在服務處前舉行寒冬送暖活動，逾七百個弱勢家庭受惠。（記者王俊忠攝）

2025/01/20 11:24

〔記者王俊忠／台南報導〕目前擔任台南市立委陳亭妃團隊的執行長蔡旺詮，利用週休日在東區聯合服務處舉辦連續20年不中斷的寒冬送暖活動，此次募集到1600公斤白米與一些食物日用品，對東區弱勢家庭與身障團體發出逾700份的愛心物資；熱愛音樂的蔡旺詮並開箱他蒐集珍貴木材委人打造的1把台灣元素小提琴，由新秀音樂家林晴薇演奏，音色毫不遜於數十萬元的名琴。

原本是台南東區連任4屆的資深市議員，卻在本屆市議員選舉失利的蔡旺詮，他持續耕耘東區基層，與立委陳亭妃合作在東區崇明路原服務處繼續設立聯合服務處，服務不打烊。蔡旺詮坦言，他是抱著在哪裡跌倒，就要在哪裡再站起來的信念，朝2年後的市議員選戰邁進。

請繼續往下閱讀...

目前東區5席市議員，國民黨曾培雅、王家貞兩席、無黨曾之婕1席、基進黨李宗霖1席、民進黨剩立委林俊憲子弟兵蔡筱薇1席。傳出民進黨前市議員陳金鐘、立委王定宇方面也有意推人參選，蔡旺詮不諱言黨內同志參選者眾，黨內初選就是一場苦戰，但他以無畏精神持續奮戰，對於未來選市議員或更上層樓選立委，蔡說這都要看未來台南政壇大局勢而定，不是個人意願就能決定。

身兼台南市市民交響樂團團長的蔡旺詮表示，2年多前，他委託安平在地第二代製琴師陳明彥打造的台灣元素小提琴，也透過小提琴家林晴薇首度開箱演奏，令人驚豔的是琴音繞樑美音更勝進口小提琴，連英國劍橋大學音樂碩士畢業的洪維劭團長也讚不絕口。

蔡並說，這把琴的特別在於全部採用台灣元素，找尋許多台灣木頭，台灣櫸木作為音箱的背板、面板是傢俱回收的檜木；而按指絃的指板則是用多年前強颱吹落的台南女中龍柏斷枝，也代表斷枝浴火重生的意義，讓這把台灣琴別具誕生意義。他說，日後有想以小提琴參加音樂比賽的學生，若無適合的琴參賽，他可免費出借給學生參賽。

在寒冬送暖活動外，現場也舉辦迎新春春聯揮毫，由清風書畫學會理事長賴清美和多位書法家為民眾以毛筆書寫春聯與紅包袋，長長人龍更增顯過年氣氛。

蔡旺詮（右二）委託台南安平在地製琴師以台灣木材打造的台灣味小提琴，由小提琴家林晴薇（右一）開箱演奏。（記者王俊忠攝）

立委陳亭妃（前右四）台南東區服務處執行長蔡旺詮（前左四），在服務處前舉行寒冬送暖活動，逾700個弱勢家庭受惠。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法