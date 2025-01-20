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    四叉貓爆常違規還凍交通預算 林思銘：怎知我身分證字號？

    立法院國民黨團書記長林思銘。（資料照，記者陳逸寬攝）

    立法院國民黨團書記長林思銘。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/01/20 11:11

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    林思銘刪道安宣導5千萬預算 四叉貓挖違規紀錄一堆：怎麼好意思

    〔記者林欣漢／台北報導〕網紅劉宇（四叉貓）今（20）日指出，國民黨立委林思銘的駕照因8個月內違規12次共被記14點，多次超速及未依照指示變換車道，還把車子開上路肩，更別說車子欠稅整整9年，卻要凍結交通部5000萬元預算。對此，林思銘受訪澄清，因為常常忙於選民服務，司機多有違規，他會概括承受。但林思銘反問，「側翼」怎麼會知道他的身分證字號，「這已經違反個資法」。

    四叉貓對此也有解釋，他是透過行政院公報資訊網，在行政院公報中找到林思銘的身分證統一編號以及出生年月日．並在監理服務網查到林思銘有大量的交通違規。四叉貓質疑，「你簽署這份提案表是不是想自肥？這樣的違規官員跑來刪交通部預算，真是有夠不要臉的啦」。

    林思銘受訪回應，「網路側翼」說他違規紀錄，不知道是怎麼知道他的身分證字號？這已經違反個資法，因為忙於行程奔波，要做選民服務，駕駛開車時有違規的地方，都會概括承受，會督促駕駛、助理開車要小心不要違規，有違規都會依照相關規定虛心接受處罰。如果有尚未繳納的罰鍰，會盡速繳納，這是每一個公民應該遵守法律的義務。

    林思銘表示，這些「網軍側翼」，包括四叉貓，都用惡意的心態去攻擊監督預算的在野立委，難道四叉貓從沒違規過嗎？這個和刪減預算有什麼關係？對立委監督預算的審查，請執政黨、「網軍側翼」這些小編別再無腦攻擊，這對有服務熱忱的公務人員都是無差別的攻擊，「你跟我根本不認識，我在地方上是很樂於幫助所有的民眾，你根本不知道我服務的熱忱，就去謾罵、攻擊我，這不是社會上應該有的風氣。」

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