2026年議員選舉 民進黨中市黨部主委：以本屆提名人數為原則

民進黨中市黨部主委許木桂表示，下屆中市議員提名，以最大當選為考量。（資料照）

2025/01/20 11:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離2026年九合一選舉不到2年，要連任市議員及有意參選的市議員已私下動作連連，民進黨中市黨部主委許木桂表示，下屆議員提名數額將會以本屆提名人數為原則，每一區域提名人數將以最大當選的席次考量，因為提名人數過多，反而讓當選席次的下降，預計最快5月之後會決定。

下屆的九合一選舉局勢如何變化尚不可知，但是許木桂認為，根據先前中市議員多屆選舉的經驗，提名多反而落選多，以第13選區而言，應選6席，上屆2018提名了4席，結果分散票源，只當選2席，但是本屆穩定提名3席，所提名的李天生、林德宇及張芬郁3席都當選，因此13選區的提名，他傾向如同本屆，提名3席。

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他也以西屯為例，應選5席，上屆提名3個，雖當選兩席，但是當選的陳淑華及林祈烽則是倒數名次，但是若以先前只提名兩席，當選排名會在前面，比較安全，因此下屆還是提名兩席。

許木桂表示，但是，各選區各有特殊情況，不是現在當選席次多少就只提名多少，以第一選區甲安埔、第7選區南屯、第9選區北區而言，雖然目前各自只有一席，分別是施志昌、何文海、陳俞融，但是過去曾有當選兩席的紀錄，因此傾向提名兩席。

許木桂表示，第5選區潭雅神目前當選者為蕭隆澤及周永鴻，但是因為曾有當選過3席，因此會提名3席；而選區北屯，雖然目前只當選曾朝榮及謝家宜，過去多屆都有當選3席，因此下屆會提名3席。而東南區11選區，目前當選鄭功進及陳雅惠，但以前也曾當選3席，因此會提名3席。

至於第4選區后里、豐原，許木桂表示，雖然目前只當選一席謝志忠，但是應該要提名二席，但因為有人主張提名3席，屆時可能還要再協調。

另外，第2選區清水、梧棲、沙鹿雖當選兩席，許木桂表示，本屆原本是提名3席，因為新秀林佳儀以個人健康為由退出，因此下屆還是會提名3席。

許木桂表示，至於第3選區大烏龍、第10選區中西區、第12選區太平及第14選區東勢，則維持目前當選席次，各提名2、2、2、1人。

許木桂強調，將會以本屆提名人數為原則，不會有太大的變動，若有超額參選，就採取初選。至於原住民選區的提名是由黨中央決定。

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