一江山戰役70周年 蔣萬安：盼兩岸間多對話少對峙

台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/01/20 11:05

〔記者蔡思培／台北報導〕今年是國共一江山戰役70周年，台北市長蔣萬安今天上午出席一江山戰役70周年紀念音樂會。蔣萬安致詞感念當時國軍不畏生死奮戰確保台海和平，今天的和平穩定是先人用血淚犧牲所換來，希望兩岸間多一些對話、少一些對峙，越嚴峻的情況下越要溝通。

蔣萬安表示，今天懷抱肅穆崇敬的心情，一江山戰役是中華民國政府遷台初期穩定局勢的關鍵戰役，當時國軍面對首次共軍陸海空三棲進犯，敵我兵力懸殊達16比1，但王生明將軍率領的將士弟兄仍奮勇抵抗，堅持到最後，懷抱的是與戰地共存亡、不畏生死，寫下可歌可泣的歷史新頁，同時也確保台海至今70年和平穩定與安靜繁榮。

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蔣萬安提醒大家，永遠不要忘記歷史，也要牢記今天的和平穩定是先人用血淚犧牲所換來。台北市有一江街、一江公園、一江山紀念碑，這些都是要紀念戰役當時的精神與英勇戰士堅持的理念。

蔣萬安也表示，我們不僅不會忘記歷史，更要用智慧創造和平，他常提到，兩岸間要多一些對話、少一些對峙；多一些和平的橄欖枝，少一些衝突的酸葡萄；多一些漁船燈火點綴夕陽，少一些船艦飛機喧囂呼嘯。蔣萬安強調越嚴峻情況越要溝通，即便和平追求之路崎嶇，都值得我們負重前行。

蔣萬安最後也向遺族代表表達崇敬與感謝，並表示台北市政府會作為家屬永遠的靠山後盾，也會傳承一江山戰役精神與理念。

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