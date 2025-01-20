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    立院總預算大戰將表決728案 柯建銘批：藍白配合中國毀滅國家

    立法院審查行政院總預算案，一早議事人員發放預算書在立委桌上。（記者王藝菘攝）

    立法院審查行政院總預算案，一早議事人員發放預算書在立委桌上。（記者王藝菘攝）

    2025/01/20 10:41

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（20）日上午10時開始，針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，預計處理728案，力拚在21日休會前完成三讀程序。民進黨團總召柯建銘稍早受訪指出，他打給今日主持院會的副院長江啟臣，目前仍是728案，藍白打從心裡沒有要協商，就要直接表決，非常狠的，要讓國家毀滅，藍白沒有大腦配合中國，大家站出來，民意沸騰，國民黨死定了。

    114年度總預算案，歲入共編列3兆1534億元；歲出共編列3兆1325億元。立院審查總預算案，17日院會在藍白立委人數優勢之下，表決通過通案刪除939億7500萬元，創下史上新高，今明兩天將繼續進行馬拉松式表決大戰，力拚在21日休會前完成三讀。

    總預算案原本待協商提案總數共計3296案，包括國民黨團2334案、民眾黨團487案；由於許多提案內容離譜、刪減過多，引發社會怒火後，藍白緊急撤回上千件提案，留下728案待處理，不過，仍有諸多提案被各界批評。

    目前院會正針對內政委員會相關提案進行表決，稍早已表決通過凍結行政院業務費70%，待執行30%之後，才可申請解凍並需經院會同意。表決仍持續進行中。

    立法院院會審查行政院總預算案，藍綠白上演表決大戰，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）與國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）交換意見。（記者王藝菘攝）

    立法院院會審查行政院總預算案，藍綠白上演表決大戰，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）與國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）交換意見。（記者王藝菘攝）

    針對「114年度中央政府總預算案」保留提案，立法院院會今明兩天進行馬拉松式表決大戰，力拚在21日休會前完成三讀。（記者謝君臨攝）

    針對「114年度中央政府總預算案」保留提案，立法院院會今明兩天進行馬拉松式表決大戰，力拚在21日休會前完成三讀。（記者謝君臨攝）

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