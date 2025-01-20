藍綠白民調信任度都不高 吳靜怡：民眾不滿已忍受很久

吳靜怡表示，人民對於賴清德的政治路線是支持的，但行政能力的展現長久被整個國會狀態侷限，3黨現在的信任度都不高。她也提到「行政院和三個政黨還存在民心嗎？謹慎思考」。（資料照）

2025/01/20 09:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國會亂象不斷，民眾不滿藍白兩黨通過爭議法案，各地罷免浪潮持續升溫。媒體人吳靜怡在臉書發文分享民調數據，指總統賴清德民調表現穩定，但溫和路線的行政院長卓榮泰恐怕無法解決負面民意，依照趨勢會進入負高於正的死亡交叉。她也提到「現在國民黨與民眾黨對於民意只存在罵罵青鳥是側翼，並指在20至29歲反感度高達57.2%與57.4%，更突顯民眾黨交棒給黃國昌之後，民眾黨再也不是年輕人喜愛的政黨」。

吳靜怡發文指出，根據美麗島於1月15日至17日的民調顯示，去年打貪有成的總統賴清德，目前信任度維持5成以上（53.6%），去年5月就任至今微幅提升0.6%，相較上個月微幅下跌0.8%。至於好感度方面持續保持5成（50.4%），但不信任度和不滿意度都已經來到4成，應該要注意！

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對此吳靜怡解讀，台灣多數人對賴清德執政是穩定且支持，只是不信任和不滿意到底是來自於哪些地方，這必須好好注意。

吳靜怡指出，目前行政院和立院關係陷入史無前例的膠著，被立法委員們看「小」的行政院，採取行政制度的憲法救濟顯然無效，只好又再度訴諸於人民的救濟。不過這樣的舉動，民眾恐怕已經失去耐心。

根據民調顯示，民眾對於卓榮泰施政表現滿意有39.9%，從去年就任至今雖然上升8.2%，但不滿意度卻從18.8%一路攀升至37.8%，也就是溫和路線的卓榮泰恐怕無法解決負面民意，若讓中間選民從無感到焦慮，那麼依照趨勢一定會進入負高於正的死亡交叉！吳靜怡對此解讀，「罷免」不是因為政治而存在，而是因為年輕人看不下去而想罷了他。

吳靜怡指出，國民黨本身不在乎年輕人，也挽回不了年輕人，曾經還能利用柯文哲罵綠捧藍，現在國民黨與民眾黨對於民意只存在罵罵青鳥是側翼，並指在20至29歲反感度高達57.2%與57.4%，更突顯民眾黨交棒給黃國昌之後，民眾黨再也不是年輕人喜愛的政黨，反而繼承了仇恨值，成為國民黨側翼。

吳靜怡表示，人民對於賴清德的政治路線是支持的，但行政能力的展現長久被整個國會狀態侷限，3黨現在的信任度都不高，但對於政黨不滿的表現居然升高。吳靜怡認為，台灣是講究人情的社會，那種不滿應該是忍受很久。

吳靜怡分析，「藍營支持者應該要擔心，您熱愛的『孫中山』憲政體制即將被國民黨拋棄，您熱愛的『蔣經國』建設國家精神也要被拋棄，從違法亂憲毫無章法到亂砍預算的國民黨，是不是跟中華民國做對了，這樣不相信您還能看的下去」。

吳靜怡也提醒，賴清德民調表現穩定，行政院長卓榮泰即將進入滿意度的死亡交叉！並指「賴清德總統沒有仇恨值而且穩健，但翻轉國會現況要靠小小人民，行政院和三個政黨還存在民心嗎？謹慎思考」。

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