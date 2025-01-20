為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍綠白民調信任度都不高 吳靜怡：民眾不滿已忍受很久

    吳靜怡表示，人民對於賴清德的政治路線是支持的，但行政能力的展現長久被整個國會狀態侷限，3黨現在的信任度都不高。她也提到「行政院和三個政黨還存在民心嗎？謹慎思考」。（資料照）

    吳靜怡表示，人民對於賴清德的政治路線是支持的，但行政能力的展現長久被整個國會狀態侷限，3黨現在的信任度都不高。她也提到「行政院和三個政黨還存在民心嗎？謹慎思考」。（資料照）

    2025/01/20 09:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國會亂象不斷，民眾不滿藍白兩黨通過爭議法案，各地罷免浪潮持續升溫。媒體人吳靜怡在臉書發文分享民調數據，指總統賴清德民調表現穩定，但溫和路線的行政院長卓榮泰恐怕無法解決負面民意，依照趨勢會進入負高於正的死亡交叉。她也提到「現在國民黨與民眾黨對於民意只存在罵罵青鳥是側翼，並指在20至29歲反感度高達57.2%與57.4%，更突顯民眾黨交棒給黃國昌之後，民眾黨再也不是年輕人喜愛的政黨」。

    吳靜怡發文指出，根據美麗島於1月15日至17日的民調顯示，去年打貪有成的總統賴清德，目前信任度維持5成以上（53.6%），去年5月就任至今微幅提升0.6%，相較上個月微幅下跌0.8%。至於好感度方面持續保持5成（50.4%），但不信任度和不滿意度都已經來到4成，應該要注意！

    對此吳靜怡解讀，台灣多數人對賴清德執政是穩定且支持，只是不信任和不滿意到底是來自於哪些地方，這必須好好注意。

    吳靜怡指出，目前行政院和立院關係陷入史無前例的膠著，被立法委員們看「小」的行政院，採取行政制度的憲法救濟顯然無效，只好又再度訴諸於人民的救濟。不過這樣的舉動，民眾恐怕已經失去耐心。

    根據民調顯示，民眾對於卓榮泰施政表現滿意有39.9%，從去年就任至今雖然上升8.2%，但不滿意度卻從18.8%一路攀升至37.8%，也就是溫和路線的卓榮泰恐怕無法解決負面民意，若讓中間選民從無感到焦慮，那麼依照趨勢一定會進入負高於正的死亡交叉！吳靜怡對此解讀，「罷免」不是因為政治而存在，而是因為年輕人看不下去而想罷了他。

    吳靜怡指出，國民黨本身不在乎年輕人，也挽回不了年輕人，曾經還能利用柯文哲罵綠捧藍，現在國民黨與民眾黨對於民意只存在罵罵青鳥是側翼，並指在20至29歲反感度高達57.2%與57.4%，更突顯民眾黨交棒給黃國昌之後，民眾黨再也不是年輕人喜愛的政黨，反而繼承了仇恨值，成為國民黨側翼。

    吳靜怡表示，人民對於賴清德的政治路線是支持的，但行政能力的展現長久被整個國會狀態侷限，3黨現在的信任度都不高，但對於政黨不滿的表現居然升高。吳靜怡認為，台灣是講究人情的社會，那種不滿應該是忍受很久。

    吳靜怡分析，「藍營支持者應該要擔心，您熱愛的『孫中山』憲政體制即將被國民黨拋棄，您熱愛的『蔣經國』建設國家精神也要被拋棄，從違法亂憲毫無章法到亂砍預算的國民黨，是不是跟中華民國做對了，這樣不相信您還能看的下去」。

    吳靜怡也提醒，賴清德民調表現穩定，行政院長卓榮泰即將進入滿意度的死亡交叉！並指「賴清德總統沒有仇恨值而且穩健，但翻轉國會現況要靠小小人民，行政院和三個政黨還存在民心嗎？謹慎思考」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播