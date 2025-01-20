蔡壁如參選黨主席 強調將實現柯文哲「實事求是」政治理念

蔡如透過臉書與雨黨員對話，說明參選民眾黨主席的決心及願景。（擷取自蔡壁如臉書）

2025/01/20 08:55

〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨前立委蔡壁如參選黨主席，強調她「參選並非為了個人，而是承繼最初成立民眾黨的初心」，實現柯文哲醫師「實事求是」的政治理念，並以立法院強有力的監督，推動國家治理的全面進步。允諾未來若當選將實踐「以任務型心態領導，不戀棧權位」等五大承諾，將全力建構「溝通型的民眾黨」。

蔡壁如說，近來民眾黨歷經政治與司法的衝擊與打壓，許多黨員深感不安也提出許多建言，經過深思熟慮，她決定參選台灣民眾黨黨主席，目標就是要整軍旗鼓，在最短時間內，讓民眾黨團結一致，站穩腳跟，一起迎戰2026年地方大選。

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蔡壁如說，她今天在這裡與大家對話，是希望分享其決心與願景，並凝聚更多夥伴一起前行。

蔡壁如說，如果有機會擔任黨主席，她將實踐五項承諾，包括以任務型心態領導，不戀棧權位。強調若柯文哲有機會回任，她絕不戀棧黨主席一職，立即讓柯醫師領導民眾黨繼續向前邁進； 重建社會對第三勢力的信任與期待，會行腳台灣各個角落，與民眾溝通對話爭取信任，致力讓台灣民眾黨的支持度回升至20%以上，成為台灣人民改革的堅定選擇。

此外，全力以赴迎戰2026年選舉。以柯文哲的核心理念為指引，讓民眾黨在2026年地方選舉的席次翻倍成長，展現第三勢力的實力；深化產官學界合作，組建國政顧問團。匯聚社會各界的寶貴經驗與智慧，為台灣的永續發展提供堅實的政策基礎； 強化地方組織經營，均衡陸軍與空軍發展，將資源合理分配，確保基層力量扎實穩固，為未來選戰鋪路。

蔡壁如強調，她的參選並非為了個人，而是承繼最初成立民眾黨的初心。實現柯文哲「實事求是」的政治理念，並以立法院強有力的監督，推動國家治理的全面進步，團結台灣的正向力量，突破藍綠僵局，為人民帶來更好的未來。

蔡壁如說，未來她將全力建構「溝通型的民眾黨」。在政壇中扮演平衡的角色。承諾當選民眾黨主席後，立即與國民黨以及其他在野政黨展開對話，就2026年的地方選舉佈局進行策略性合作，以有效制衡執政黨，避免因內部矛盾而損害整體目標。

她並將推動黨務透明化與企業化管理。定期向黨員與社會大眾報告黨的運作狀況，以公開透明的方式來重建社會對民眾黨的信任，讓民眾黨成為一個值得信任的政黨。「只要我們堅持正確的方向，台灣民眾黨將成為改變台灣的關鍵力量」。

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