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    批藍營亂刪校園體育經費 吳沛憶：就是在耍官威而已

    吳沛憶指出，她看到國民黨要刪除學校球賽經費1000萬十分生氣，她不反對監督，但刪預算要提出合理的理由，「否則你們不是在替人民看緊荷包，就是在耍官威而已」。（資料照）

    吳沛憶指出，她看到國民黨要刪除學校球賽經費1000萬十分生氣，她不反對監督，但刪預算要提出合理的理由，「否則你們不是在替人民看緊荷包，就是在耍官威而已」。（資料照）

    2025/01/20 08:53

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前大砍各部會預算，引發各界人士強烈反彈，間接推進罷免熱度。民進黨立委吳沛憶昨（19日）在臉書發文指出，她看到國民黨要刪除學校球賽經費1000萬十分生氣，雖然不反對監督，但刪預算要提出合理的理由，「否則你們不是在替人民看緊荷包，就是在耍官威而已」。

    吳沛憶指出，這筆學校球賽經費1000萬是包括給籃球、排球及女壘的比賽經費，國民黨說「只是刪1千萬」並不多，吳質疑：「國家預算是這樣完全不考慮基層需求，隨意喊價嗎？」吳沛憶回憶，她以前當議員時常接到校長、家長反映，進學校幫忙爭取體育預算，她最清楚對基層學校體育來說，幾萬塊、幾十萬就是莫大幫助。

    吳沛憶強調，刪除一千萬預算會有多少學校因此拿不到補助，他們甚至沒有評估過就貿然刪除。有沒有問過地方政府的意見？學校的意見？家長的意見？通通都沒有。這些錢不是校長來「要飯吃」，是要用在孩子身上，包括今年要開始實施給學生運動員的保險經費。

    吳沛憶指出，國民黨刪除預算的理由是「沒有告訴他為什麼要提高」，她在教育與文化委員會審查時，都已經聽過報告，一筆一筆討論過。吳沛憶強調：「我不能接受，國民黨對媒體說支持增加運動預算，現在我們把給學生體育補助提高，他們又要砍掉。因為一個審查時沒來開會的委員提案，國民黨黨團幾個字就要廢掉大家的努力，合理嗎？」

    最後吳沛憶也直言：「再說一次，我們不反對監督，但是請來基層瞭解實務，請提出合理理由。否則你們不是在替人民看緊荷包，就是在耍官威而已。」

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