黃國昌刪檢警、打詐經費 黃智賢諷：幫犯罪集團對付司法？

針對民眾黨立委黃國昌接連提案刪除檢警以及打詐的各種經費，媒體人黃智賢發文諷刺「是在幫犯罪集團對付司法機關？是故意讓司法機關無法辦案？」（資料照）

2025/01/20 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期審查中央政府總預算，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發外界反彈，針對民眾黨立委黃國昌接連提案刪除檢警以及打詐的各種經費，媒體人黃智賢發文諷刺「是在幫犯罪集團對付司法機關？是故意讓司法機關無法辦案？」

黃智賢發文在臉書發文質疑，「不敢選舉，只靠柯文哲賞賜立委當的黃國昌。實在爽。人上人的滋味，被人跪拜的滋味。毀天滅地的滋味，爽上天」。

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黃智賢質疑，「黃氏國昌，可以自由的耍官威。高興刪高檢署、刪地檢署跟刑事警察局的各種經費。司法不過是他皮鞋下的螻蟻」。並指「所以黃國昌是電詐集團跟犯罪集團的戰神？是在幫犯罪集團對付司法機關？是故意讓司法機關無法辦案？是模仿以前的鄭太吉，威脅恐嚇警察？還是以上皆是？」

其他網友也在PO文底下嘲諷「若部會有需求可以前來民眾黨黨團說明。真的官威耍好耍滿」、「無差別刪其實先搞到公務基層不爽，之前提高罷免門檻實際上是剝奪了人民的罷免權利」、「黃半套的修法也是只有標題好看，內容根本是反智」，也有網友酸「偽君子講話時不可以插嘴，會被嗆」、「一代唬爛王，請二代幫忙；但一代是要黃國昌繼續唬爛，不是不准別人插嘴」、「真的很懷疑他如果出來參加立委或縣市長選舉能拿多少票？」

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