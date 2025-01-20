林思銘刪道安宣導5千萬預算 四叉貓挖違規紀錄一堆：怎麼好意思

網紅四叉貓（劉宇）指出，國民黨立委林思銘（見圖）在8個月內駕照違規12次，總共被記14點，甚至有罰單過期未繳納，還欠稅9年，讓他嘲諷，怎麼好意思簽署刪除交通部預算的文件。（資料照）

2025/01/20 07:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期審查中央政府總預算，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發朝野立委論戰，政治工作者周軒發文質疑，國民黨立委葉元之質疑「區間測速」很有問題，並為此要刪減交通部「宣導行人交通安全」的業務宣導費。網紅四叉貓（劉宇）也指出，國民黨立委林思銘在8個月內駕照違規12次，總共被記14點，甚至有罰單過期未繳納，還欠稅9年，讓他嘲諷「怎麼好意思簽署這份文件？」

周軒昨深夜在臉書發文質疑，葉元之說「區間測速」很有問題！所以要刪交通部「防制交通事故」、「宣導行人交通安全」的業務宣導500萬！以及凍結5000萬！周軒對此諷刺「葉元之認為『區間測速』跟『行人交通安全』很有關係喔！」

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只見提案中列出的理由提到「近年『區間測速』屢傳測速失準、中國製或有資安問題等疑慮，已2次停用，且撤銷數千張罰單，但交通部多次堅持『區間測速』沒有問題，亦從未針對區間測速做過通盤檢討，114年卻編列高達1億50萬元之『行人媒體宣傳』」，葉元之為此建議「減列該項預算500萬，凍結5000萬元」。

對此網友也諷刺葉元之「因為區間測速導致很多車子不敢開快，不敢開快就會跟走的慢的行人重疊，自然影響行人安全了！你不信？反正我是信了！」

四叉貓今晨則是發文指出，針對包含葉元之和林思銘質疑「區間測速」失準，所以要凍結交通部5千萬預算，他表示「葉元之上節目都會陪我聊天所以今晚先放過他」，並指「林思銘你怎麼好意思簽署這份文件？？？」

四叉貓指出，在上網查詢後發現，林思銘不僅在8個月內駕照違規12次，總共被記14點，其中包含多次超速以及未依照指示變換車道，還把車子開上路肩，最近更有一筆罰單4400元過期了尚未繳納，更別說車子欠稅整整9年！

四叉貓對此諷刺「我就問林思銘立委，你簽署這份提案表是不是想自肥？這樣的違規官員跑來刪交通部預算，真是有夠不要臉的啦」。

政治工作者周軒發文質疑，國民黨立委葉元之質疑「區間測速」很有問題，並為此要刪減交通部「宣導行人交通安全」的業務宣導費。（圖擷自臉書）

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