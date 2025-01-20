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    藍營提案陸委會業務費砍至1元 官員：業務停擺 中國人恐不能來台

    立法院國民黨團提案將陸委會「業務費」刪減至1元。（記者陳鈺馥翻攝）

    立法院國民黨團提案將陸委會「業務費」刪減至1元。（記者陳鈺馥翻攝）

    2025/01/20 00:13

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白聯手大砍中央政府總預算案，立法院20日將表決藍白立委數百件提案，立法院國民黨團提案將陸委會「業務費」刪減至1元。熟稔兩岸事務的官員受訪表示，中國籍人士來台審查業務將因此停擺，中國人以後不能來台，恐非中共所樂見。

    立法院國民黨團提案稱，陸委會114年度預算編列「經常支出」業務費，鑑於政府支出逐年增加，為撙節開支，該項預算執行情形需重新檢視評估效益，以利政府資源有效運用，爰針對陸委會「業務費」提案減列至1元。

    官員指出，陸委會業務費用被刪，將無法執行兩岸人民關係條例所授權審查中國人士來台相關業務。陸委會是審查兩岸交流的主管機關，若業務費被刪光，基本費用都沒了，該如何維繫兩岸交流？最後就是交流中斷。

    官員舉例，中國商務人士來台、兩岸專業交流、文教交流、社會交流等申請案，依法須送至陸委會進行複審或跨部會聯審，由主管機關核准才能夠來台。兩岸的主管機關業務費只剩1元，什麼事都做不了。

    他直指，國民黨的提案是讓審查業務停擺，以後中國人士不能來台，兩岸不能交流，對中共而言恐不樂見。

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