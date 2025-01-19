藍白砍數發部、NCC預算剩1元 官員：將無法網路繳稅、訂車票

立法院國民黨團原提案將數發部「業務費」刪至1元，最新版本變本加厲將數發部「預算」全部砍到剩1元。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/01/19 23:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白聯手大砍中央政府總預算案，立法院20日將表決藍白立委數百件提案，據立法院國民黨團最新提案，原本提案是將數發部、NCC「業務費」刪減至1元，最新版本要將兩部會「預算」全部砍到剩下1元。知情官員示警，今年5月民眾將無法網路報稅，也無法使用台鐵網路訂票系統，影響民眾權益甚鉅。

數發部今年度預算33億3254萬9000元，立法院國民黨團提案稱，日益嚴峻的網路詐騙及資安威脅，多起重大詐騙案件暴露現有系統性缺陷，特別是面對跨國詐騙行為，更凸顯國際合作與技術支持。台灣每日遭詐騙4億元台幣，7成財損都來自數位平台，顯見政府部門的無能。爰此數位發展部預算減列至1元。

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國家通訊傳播委員會（NCC）方面，今年度預算編列7億4602萬8000元，國民黨團提案稱NCC和中天電視的訴訟已經17連敗，如此一敗塗地戰績，證明NCC偏頗打壓行徑完全違法，而NCC竟仍大幅增列訴訟預算。為切實導正NCC施政亂象，要求NCC預算減列至1元。

對此，官員受訪表示，數發部業務費若被刪到只剩1元，今年5月民眾將無法網路報稅，影響層面非常廣大。數發部預算被刪，未來連網路訂台鐵火車票都有問題，因為相關網頁是數發部在處理。

官員指出，NCC預算砍剩1元，未來蘋果IPhone手機上市認證將受到影響，有線電視系統業者的管理，NCC相關業務都將停擺。

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