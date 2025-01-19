「金門馬拉松」競技 邱垂正：希望跑出和平共榮的兩岸新氣象

金門馬拉松進入最後一天，有七千名跑者參賽，其中又有九百多名來自中國的跑者。（記者吳正庭攝）

2025/01/19 22:46

〔記者吳正庭／金門報導〕為期兩天的金門馬拉松今天落幕，近1000名中國跑者踴躍參賽，似乎讓不少在地鄉親，嗅到兩岸迎向春暖花開的氣息；身為7000名跑者之一，行政院陸委會主委邱垂正完賽後說，希望彼此加油，跑出健康永續、互利互惠、和平共榮的兩岸新氣象。

熱愛金門的邱垂正，過去在國立金門大學執教就常參加金門馬拉松，身形修長的他，跑起步來並不吃力，10公里的賽程，大約90分鐘內可以達標，後來武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發才暫停；2023年曾返金門參賽，去年因公忙不克參加。

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行政院長卓榮泰18日首度至金門視察海巡及小三通業務，邱垂正提前到金門，事先掌握相關的簡報及進度後，利用空檔先參加馬拉松首日一早舉辦的休閒健康組「暖身」，再於今天參加10公里路程的賽事，一路上遇到許多老朋友上前寒暄，最後以1小時29分完賽，超過他的預期，他說，雖然慢了點，但心情很愉快。

被媒體問及參賽感想，邱垂正說，金門就是整座國家公園，跑起來很舒服；所有的跑者來自國內、國外，還有兩岸，還有金門鄉親的加油，大家都跑得很愉快，好像在新的1年，為自己跑出健康、活力、新希望。

參賽過程是否有和中國選手交流？邱垂正哈哈一笑說，跑者太多，大家都穿一樣的衣服，就大家彼此互相鼓勵、加油。

1名連續多年參加金門馬的老粉絲說，兩岸過去氣氛低迷，也是先從文化、體育等活動交流開始「熱身」再逐漸走上熱絡；期盼這項在農曆年前的體育交流，有助開啟兩岸迎向春暖花開的新契機。

金門馬拉松有九百多名中國選手參賽，一名來自廈門的跑者出發前拿起「廈門一家親」字條，表達心中想法。（記者吳正庭攝）

陸委會主委邱垂正受訪時表示，跑者太多，分不情誰是來自中國的跑者，希望彼此加油，跑出健康永續、互利互惠、和平共榮的兩岸新氣象。（記者吳正庭攝）

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