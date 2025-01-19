澎湖縣府傳職場霸凌 行政處：調查中

澎湖縣教育處長林長安遭部屬投訴，經常在辦公室辱罵下屬，導致公務員飽受精神折磨。林長安則說，對於部屬種種的指控，縣內有多名校長願意出面為其作證，但被他婉拒，一切由他本人來承受。（資料照）

2025/01/19 23:28

〔中央社〕澎湖縣教育處長林長安遭部屬投訴，經常在辦公室辱罵下屬，導致公務員飽受精神折磨。該名部屬已經提出霸凌並提告；林長安則在縣府等多個群組道歉。縣府行政處表示，相關案情調查中。

面對部屬指控霸凌，林長安表示，教育處向體育署爭取的澎湖運動館重大工程及運動教練等，從去年3月至今，承辦科室多次修改提報和延誤都遭退回，由於受限期程，加上有其他縣市積極爭取，本於確保運動館等經費能夠保住，承認有動怒，並口出惡言，但整個過都是為了澎湖，所幸目前體育署已在審核中。

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林長安也指出，公務員一個月平均上班22天，但投訴遭霸凌的部屬，每一個月扣除出差，且每次出差，回到澎湖都喊累，再請假2天，導致一個月在辦公廳僅5、6天，且未作業務交代，致使公文處理延誤等；該部屬甚投訴不讓其出差，但這並非事實，連去年的離島運動會、馬祖與台北馬拉松等賽事，也都有出差。

林長安說，對於部屬種種的指控，縣內有多名校長願意出面為其作證，但被他婉拒，一切由他本人來承受，依照程序來辦理，並且在校長、教育處處內群組、處內主管群組、處內尾牙與縣府一級主管群組等，向投訴霸凌的部屬致歉，但還是遭投訴。

澎湖教育處長傳出霸凌一事，澎湖縣政府行政處長陳晶卉表示，目前相關調查程序正在進行中。

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