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    川普2.0國家戰略藍圖 專家：更重視安全議題及「去中國化」

    黑熊學院共同創辦人何澄輝表示，川普2.0將更重視安全議題，包括可信賴或共同價值的同盟、建構安全乾淨供應鏈，或將具風險生產者移出產業鏈，更直接說法是「去中國化」。（路透）

    黑熊學院共同創辦人何澄輝表示，川普2.0將更重視安全議題，包括可信賴或共同價值的同盟、建構安全乾淨供應鏈，或將具風險生產者移出產業鏈，更直接說法是「去中國化」。（路透）

    2025/01/19 19:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普20日將上任，台獨聯盟今日舉辦「川普2.0的國家戰略藍圖」講座，黑熊學院共同創辦人何澄輝表示，川普2.0將更重視安全議題，包括可信賴或共同價值的同盟、建構安全乾淨供應鏈，或將具風險生產者移出產業鏈，更直接說法是「去中國化」。

    何澄輝指出，川普政府將終結地緣政治亂局，包括烏克蘭、中東戰事，迎戰新形態大國競爭格局。也會提出對盟國防衛與安全義務的要求，重塑地緣戰略防線，例如川普希望買下格陵蘭、收回巴拿馬運河，提議加拿大成為美國第51州，並不是代表美國要擴張領土，而是美國重新掌握戰略節點，藉此對抗中國。

    何澄輝指出，很多人擔憂台積電會不會被川普拿走，他認為這是一個跳躍式的說法，因為台灣也要面對產業競爭再升級，台積電本來就必須走出台灣、布局海外，不管是跟美國進行技術合作、赴美日歐投資，都符合戰略布局，是台灣必須走的成長之路。

    從川普2.0人事看未來戰略布局與格局，何澄輝分析，川普重要內閣成員是出身於佛羅里達的「佛州幫」，反映出西語裔的政治菁英正在崛起。而且川普任命勇於打破格局，有「沙皇制」與「政府效率部」的建立，對外方面鷹派立場堅定，只有大小鷹派之分。

    何澄輝提及，川普政策手段是以「關稅」做為談判叩關和籌碼，目的是要加拿大、墨西哥打擊中國「洗產地」貨品，及芬太尼毒品和非法移民問題。川普政府新任國務卿人選是盧比歐，對台灣而言是更好的，盧是資深參議員，曾任情報委員會副主席，更是反中大將、友台人士。

    何澄輝說，美國國家安全顧問麥克瓦爾茲曾任綠扁帽部隊，在阿富汗、中東擔任過特種部隊指揮官，也是著名的友台派人士，該職位相當於台灣的國安會秘書長。

    他提及，至於國家安全副顧問黃之瀚，熟悉亞太、北韓及台海局勢，曾說過台美關係是基於價值同盟，曾支持台灣加入世界衛生組織。而新任的聯合國大使的史蒂芬尼克，過去對台灣都相當友善。

    台北開開門協會秘書長詹明易分析，川普選舉成功背後有更深層原因，過去30年來，美國中產階級的比例從61%下降至50%，窮人和富人的比例同時上升。此趨勢削弱了多數美國人對「美國夢」信仰，也加劇了相對剝奪感。

    詹明易說，拜登政府執政期間，美國邊境非法入境人數激增，給藍領階層帶來強烈文化與經濟壓力。一些城市給非法移民提供的高額補助，甚至超過本地居民收入，已引發社會矛盾與不滿。

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