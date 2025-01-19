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    首頁　>　政治

    諷蔡壁如中央委員僅拿3成票 江和樹暗示：選黨主席會難看

    江和樹（左）說投票後一定有廝殺，會有不好聽的話。他憂心黨分裂，暗示蔡壁如該退選黨主席。（記者田裕華攝）

    江和樹（左）說投票後一定有廝殺，會有不好聽的話。他憂心黨分裂，暗示蔡壁如該退選黨主席。（記者田裕華攝）

    2025/01/19 19:32

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日下午召開黨代表大會暨中央委員選舉，創黨之母、前立委蔡壁如以31票、第5名當選。不過，以35票、第4名連任中央委員的江和樹卻高調向蔡壁如喊話，應該要再來協調一下（黨主席選舉）不要投票，否則投票後一定會有廝殺，會有不好聽的話。

    江和樹受訪時直言，蔡壁如在他的心目中應該要是第一名，沒有第一名就不行，第二名也不行，一定要第一名，蔡壁如要選黨主席，但現在的黨代表給的支持度就這樣而已，為什麼？要去了解一下，還是希望蔡壁如應該要再來協調一下，不要投票、投了會難看。

    黃國昌沒有選中央委員

    江和樹認為，代理主席黃國昌沒有選中央委員，蔡壁如在100多票（黨代表）才拿到31票，等於就是3成，支持度就這樣，這很明顯，這都是民調。他呼籲，現在都還可以協調，因為投票後一定會有廝殺，會有不好聽的話；由於民眾黨是不成熟的5歲政黨，希望裡面大家要好好去了解一下怎麼去彌補這個部分。

    媒體追問，這是在公開呼籲蔡壁如退選嗎？江和樹說，自己當然不敢去呼籲蔡壁如退選，但希望蔡壁如要去了解為什麼開票如此這樣，蔡壁如說中央都變了，但中央是為了這個社會而來改變，不是一成不變的，這個就是最重要的。

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