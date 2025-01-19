5大醫護團體發聲！ 喊話立委預算考量國人健康、醫療發展

5大醫護團體發出聯合聲明，指出衛福部的業務費用並非單純的財務數字，，而是國家對全體國民健康與福祉的承諾。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/01/19 17:35

〔記者林惠琴／台北報導〕藍白大砍中央政府預算，大幅衝擊民眾權益，今（19日）繼9大醫界團體發出聯合聲明懇請立法院以蒼生為念，刪預算不能刪掉人民的健康後，5大醫護團體也發出聯合聲明，指出衛福部及經濟部的業務費用並非單純的財務數字，而是國家對全體國民健康與福祉的承諾，期盼立委綜合考量國人健康、醫療機構永續發展及社會整體福祉，審慎作出決策。

台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今日對於立法院刪減預算發出聯合聲明。

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聲明指出，去年爭取醫院的電價凍漲政策，緩解醫療機構因電價上漲而承受的經濟壓力。然而，若經濟部遭刪減1000億元預算，恐導致取消醫療機構電價凍漲政策，進一步引發醫療成本增加，帶動物價調漲，醫療機構可能需要調漲掛號費以應對虧損，增加全民就醫負擔，最終不利國民健康權益的維護。反之，若被刪1000億元補助電費經由協調而恢復，醫療團體希望今年的醫療院所電價凍漲政策仍可以維持。

聲明強調，此次遭刪減或凍結的預算，其中健保署信義大樓及健保大樓的裝修預算凍結提案，以應改善健保藥價差及排除給付指示用藥為由進行凍結，而台灣目前實行的藥價差制度，是國內外專家學者公認的最有效益的管理方式之一。若要有效解決藥價差問題，政府需妥善規劃補足醫療體系中專業技術費過低的部分，例如開刀費、麻醉費等。若有1000億元健保費額外收入，才能根本性徹底解決目前藥價差的問題，而非單純凍結預算，導致政策停滯不前。

聲明也指出，衛福部及經濟部的業務費用並非單純的財務數字，而是國家對全體國民健康與福祉的承諾，懇請立法院審慎考量刪減預算的長遠影響，避免因短期財務調整而影響國家醫療衛生、社會福利及經濟基石。

同時，他們懇請所有立法委員，在對預算凍結相關提案進行討論時，務必保留充分的商量與協調空間，綜合考量國人健康、醫療機構永續發展及社會整體福祉，審慎作出決策。

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