台中大罷免人潮爆棚 2小時收千份同意書

台中罷免不適任立委今天下午在南屯豐樂公園對面的停車場旁擺攤罷免，現場人潮絡繹不絕，擠爆罷免簽署站。（記者陳建志攝）

2025/01/19 17:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中罷免不適任立委行動如火如荼舉行，尤其近日藍白立委大刪預算，更為罷免添柴火，罷免民間團體今天下午2點起，在台中南屯豐樂公園對面的停車場旁擺攤罷免，參與簽署罷免同意書的民眾擠爆現場，現場志工透露，簽署的民眾相當踴躍，2個小時收到的同意書就破千份，目前目標是衝破第2階段所需的份數，在2月3日準時送件罷免。

謝姓核心志工表示，從去年底藍白聯手在立法院通過選罷法、財劃法修法，連署的民眾明顯變多，最近幾天藍白在立法院亂刪預算，企圖癱瘓政府，讓許多民眾看不下去，民眾參與簽署罷免同意書相當熱烈，幾乎是「暴衝」，今天從下午2點在南屯豐樂公園對面的停車場旁擺攤，簽署人潮幾乎沒停過，短短2個小時，到下午4點左右，已經收到超過1千份的同意書，現場還有一堆民眾等著要簽署。

請繼續往下閱讀...

謝姓志工表示，因第2階段連署人數是提議人數的10倍，為了避免民眾認為份數已經夠了冷下來，目前不會公布第一階段是否已經達標，而是以衝到第二階段安全連署門檻為目標，以第4選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔來說，希望能衝到4萬份，呼籲台中支持罷免不適任立委的民眾都能踴躍出來簽署。

一位40歲簽署罷免同意書的薛姓民眾表示，立委把關預算天經地義，但是最近幾天看到農業部、文化部等部會，有些項目都被刪到只剩1元，這已經不是理性監督，自己住在第6選區，決定出來罷免國民黨羅廷瑋，雖然自己只是一個人，只有小小的力量，但只要有更多人站出來，相信台灣會更好。

台中罷免不適任立委今天下午在南屯豐樂公園對面的停車場旁擺攤罷免，現場人潮絡繹不絕，擠爆罷免簽署站。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法