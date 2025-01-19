社福預算大減衝擊弱勢 衛福部：長照被刪、性騷防治半數凍結

衛福部次長呂建德表示，社福政策預算受到在野黨立委很大的刪減。（資料照）

2025/01/19 17:17

〔記者林惠琴／台北報導〕藍白大砍衛福部預算，衛福部次長呂建德今（19日）表示，社福政策預算受到很大的刪減，像是長照社區共生互助計畫就被刪2千萬元，影響弱勢、失能長者的照顧，其他受到衝擊尚有社會安全網的訓練、弱勢團體的合作經費等，甚至性騷擾防治計畫一半費用也被凍結，喊話立委讓辛苦人過個好年、營造一個愛的社會。

針對被刪減預算的影響，呂建德指出，首先是長照服務部分，在長照社區的共生互助計畫中，經費被刪2千萬元，影響弱勢、失能長者的照顧，其次是強化社會安全網的訓練經費也受到刪減，沒辦法提供好的心理衛生服務，相關支持產生很大的衝擊。

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呂建德並指出，衛福部與弱勢團體的合作上，宣導預算全數刪除，此舉會影響身障團體庇護工廠的產品促銷，獨居長輩的關懷服務也更加沒辦法進行，對於弱勢團體來說是雪上加霜。

此外，呂建德提到，性別暴力防治的保護宣導經費亦全數遭到刪除，甚至性騷擾防治計畫費用有一半被凍結，影響相關保障。

呂建德強調，他知道立委也是非常關心辛苦人，喊話是否可以考慮讓辛苦人過個好年、營造一個愛的社會，並且誠懇拜託社會大眾支持社福預算。

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