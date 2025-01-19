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    總預算表決大戰開打 管碧玲：行政浩劫！

    管碧玲春節前夕慰問海巡弟兄，她呼籲不要凍結預算。（圖取自管碧玲臉書）

    管碧玲春節前夕慰問海巡弟兄，她呼籲不要凍結預算。（圖取自管碧玲臉書）

    2025/01/19 18:57

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕中央政府年度總預算表決大戰明（20）日持續開打，海洋委員會主委管碧玲今日在臉書PO文表示，國民黨黨團提案凍結海委會業務費高達70%，未來得經冗長且高度不確定性程序解凍，恐面對後續衍生諸多問題，政府的運作只能用「行政浩劫」來形容。

    管碧玲表示，這是一個非常嚴重的提案，按照規定，凍結的預算必須在未凍結部分執行率達30%後，再提預算執行情形報告給立法院，並經立法院同意後始得動支。管碧玲詳列預算解凍程序，她說「這個程序非常冗長，其結果也具有非常高的不確定性！」

    她說，程序如此冗長，很難確保立法院能否如期解凍來確保政務不會中斷，更不可預期的是，無法確定立法院審議機關解凍案，究係「全部解凍」或「部分解凍」或「不同意解凍」皆有可能。

    管碧玲分析，如果決議是「不同意解凍」，採購契約立即陷入履約的困境，政府與廠商都將不知所措；「部分解凍」形同整年分批不斷的在重新做預算審查，陷入逐次審查預算的困境，行政機關因無法掌握經費到位時間，將面臨施政時程與計畫內容難以規劃，並且將衍生與廠商履約付款合約爭議。

    她表示，機關解凍變數多，立法院逐次分批審查預算，採購標案必須「保留決標」，如果各部會凍結70%的案都通過，民間將面對政府一大堆無法確知能否如期如實履約付款的標案，優質的廠商敢來標嗎?如果已訂有合約正執行的標案，機關無法依約付款，將衍生與廠商諸多爭議或賠償，嚴重損及政府形象與廠商合法權益。

    管碧玲說，業務費凍結70%的提案如果通過，將讓政府與民間皆陷入合約困境與民事糾紛的司法風險，也讓政府陷入整年不斷爭取預算，不知如何規劃政務的困境。

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