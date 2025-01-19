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    羅一鈞求放過防疫預算遭王鴻薇嗆 林俊憲：常識對藍白不適用！

    王鴻薇批評羅一鈞「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」一說是在混淆視聽。（資料照）

    王鴻薇批評羅一鈞「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」一說是在混淆視聽。（資料照）

    2025/01/19 20:27

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白大砍中央政府總預算，衛福部疾管署出國預算也被刪減，疾管署副署長羅一鈞跳出來「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，國民黨立委王鴻薇批該發言是在「混淆視聽」。對此，民進黨立委林俊憲痛批，真正在混淆視聽的是藍白，很遺憾常識在藍白身上已經不適用。

    王鴻薇今天（19日）批評羅一鈞「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」一說是在帶風向，防疫明明都會編列特別預算，不是用公務預算，羅一鈞說這種話是想騙一般老百姓不懂預算。

    對此，林俊憲在臉書PO文表示，王鴻薇說防疫用的是特別預算，此言不假，「但我請問王鴻薇，2020年1月，疾管署發現武漢出現嚴重肺炎疫情，派專家前往中國收集資訊時，有沒有所謂的特別預算？妳那時候不是立委不知道，我來告訴妳：沒有！」

    林俊憲接著說：「羅副署長講的，是藍白亂刪他們的常態預算，導致疾管署無法在可能的流行病來臨前，做好有效的監測工作，關疫情發生後才緊急通過的特別預算什麼事？『花小錢體檢要幹嘛？生重病了，我再給你很多錢看醫生就好啊！』這就是王鴻薇的意思。」

    最後他痛批，「不願花小錢做準備，寧願等出事再花大錢補救，毫無風險概念，這種刪法叫『監督』？往後若再出現疫情，特別預算妳們來出？大家都說『預防勝於治療』，但很遺憾，常識在藍白身上不適用。這些人的腦袋，既不用預防，也不用治療了。」

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