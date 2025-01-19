藍白刪凍警政預算逾30億 警署：恐造成治安空窗期全民受害

警政署表示刪凍30餘億元高額預算，將造成治安空窗期。（記者姚岳宏攝）

2025/01/19 17:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署今年度預算遭在野黨提案大幅凍砍，包括凍結逾30億餘元，刪減逾1億1300萬元，警政署強調，凍刪預算不利治安維護，除刪減未能有足額經費辦理治安維護工作；倘未能如期解凍，警政署預估將造成治安維護空窗期，社會秩序難以維持，販毒及詐騙案件激增，民眾人身安全飽受威脅，及財產損失金額不斷升高等諸多影響，間接造成民眾失去對警察守護社會治安及執行公權力之信賴，等同全民共同受害。

警政署表示，因預算遭凍結逾30億餘元，若未能順利解凍，將嚴重影響刑事辦案工作經費、刑事證物耗材採購、毒品尿液採驗業務、打詐辦案業務系統經費、警用裝備及通訊設備維運、廣播及警報台養護等諸多項目，其他如老舊辦公廳舍修繕、勤（業）用品採購、辦公資訊設備及電力設施養護也會有影響。

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警政署指出，另提案刪減逾1億1300萬元，也將影響警察人員因公受傷、失能慰問、急難濟助及警察人員危勞職務降齡命令退休特別給付金等法律義務支出相關經費，與警用資訊系統、資安防護設備及M-Police數據連線費用等勤業務運作必要性支出。

同時也對識詐宣導及目前民防存在的年齡老化、裝備簡陋，及面對天然災害、極端情勢民防團隊力量之運作，達成全民防衛韌性的目標有所影響。

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