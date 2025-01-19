究責濫權立委！青鳥飛花蓮直攻傅崐萁大本營

由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等公民團體舉行的濫權立委究責會，今天下午二點在花蓮市中山公園舉行，反共網紅八炯上台分享。（記者王錦義攝）

2025/01/19 18:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等公民團體舉行的濫權立委究責會，今天下午二點在花蓮市中山公園舉行，會中邀請經民連智庫召集人賴中強律師以「花東縱谷不是中國的貝卡山谷」進行專題演講；接著邀請反共網紅八炯、閩南狼等人發聲。民團指出，追究傅崐萁等人在立法院推動各項民主倒退法案、亂台法案的政治責任。而罷免傅崐萁的團體微光花蓮也在現場收取連署書，許多民眾踴躍響應。

現場吸引二百多名民眾到場，台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜說，傅崐萁所帶領的立委集團，就任以來推動各項「癱瘓政府人事，掏空國家財政，向台灣民選政府搶奪行政權，拆除憲法法庭與公民罷免權等民主安全閥」等民主倒退與亂台法案。台東立委黃建賓、原住民立委高金素梅、黃仁、盧縣一與鄭天財 Sra Kacaw 就是傅崐萁集團的核心部隊。

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羅宜說，傅崐萁不僅與中共往來密切，把台灣民主搞得烏煙瘴氣，更透過地方派系完全掌握花蓮的政治及經濟命脈，在中國因素的滲透下，本土文化不斷被政治力扭曲，傅崐萁集團不顧人民反對，以嚴重違反民主程序的方式，強行輾壓通過《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大惡法。近日，又以胡亂刪減預算的方式，想要直接癱瘓政府運作。

賴中強律師說，台灣當前內政困局，是中國在地協力者傅崐萁集團，對台灣民主體制發動的攻擊。中國協力者的目標，就是八年前中共外宣，環球日報所言的，不惜讓台灣黎巴嫩化，在還無法改變台灣總統大選前，現階段要癱瘓台灣民選政府的運作，成為像黎巴嫩一樣，先在金馬離島、花蓮，建立像黎巴嫩境內伊朗代理人、真主黨所控制的貝卡山谷一樣的灘頭堡。

在花蓮擔任罷免傅崐萁召集人、反共網紅八炯說，罷免傅崐萁的第一階段提議書已經收了二千多份達標，但還是會繼續收連署書，第一，就是要讓傅崐萁看到還有很多花蓮人想要罷免傅崐萁；第二，就是怕傅崐萁出奧步，用刪除提議書的方式，所以要更多更多的提議書讓傅崐萁知道花蓮人的憤怒。

由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等公民團體舉行的濫權立委究責會，今天下午二點在花蓮市中山公園舉行。（記者王錦義攝）

由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等公民團體舉行的濫權立委究責會，今天下午二點在花蓮市中山公園舉行。（記者王錦義攝）

由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等公民團體舉行的濫權立委究責會，今天下午二點在花蓮市中山公園舉行，花蓮罷免傅崐萁的團體也在現場收連署書。（記者王錦義攝）

由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等公民團體舉行的濫權立委究責會，今天下午二點在花蓮市中山公園舉行。（記者王錦義攝）

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