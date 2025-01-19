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    首頁　>　政治

    不演了！蔡壁如第五名當選中央委員 江和樹嗆：最開心是贏她

    江和樹（左）受訪。他以第四名連任中央委員。（記者田裕華攝）

    江和樹（左）受訪。他以第四名連任中央委員。（記者田裕華攝）

    2025/01/19 16:53

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日下午召開黨代表大會，將產出新任中央委員、中評委；民眾黨稍早進行完中央委員投開票作業，由組織部副主任林昭印37票最多，報名參選當主席的前立委蔡壁如也順利選上。不過，網紅四叉貓卻貼出，順利連任中央委員江和樹在群組內高喊「最開心的不是當選，是贏蔡壁如」，引發外界聯想。

    林昭印獲37票拿第一名

    民眾黨今日舉行黨員代表大會暨中央委員、中評委選舉，稍早完成中央委員開票作業，最終民眾黨組織部副主任林昭印37票最多。

    民眾黨下午召開第三屆第一次黨員代表大會，並於會中舉行中央委員、中評委選舉，本次參選中央委員選舉有17人、將選出9席票選中央委員、3席候補。民眾黨中央委員選舉稍早開票結束，當選人依序為37票林昭印、36票許正憲、35票陳世軒、35票江和樹、31票蔡壁如、30票李彥慶、29票黃瀞瑩、29票葉國文、28票孫正華。

    中央委員選舉候選人17人名單如下，現任中央委員孫正華、江和樹、張凱鈞、馮啟彥、許瑞宏，前立委蔡壁如、台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒、新竹縣議員林碩彥、組織部副主任林昭印、高雄市黨部主委莊貽量、台北市黨部智庫部主任李彥慶，以及雲林縣黨部榮譽主委林靖冠、張啓楷嘉義市辦公室主任許正憲、葉國文、楊大緯、沈偉平。

    網紅四叉貓貼出，順利連任中央委員江和樹在群組內高喊「最開心的不是當選，是贏蔡壁如」，引發外界聯想。（四叉貓臉書）

    網紅四叉貓貼出，順利連任中央委員江和樹在群組內高喊「最開心的不是當選，是贏蔡壁如」，引發外界聯想。（四叉貓臉書）

    參選黨主席的蔡壁如，下午突現身黨員代表大會，對媒體發表談話後隨即離去。（記者田裕華攝）

    參選黨主席的蔡壁如，下午突現身黨員代表大會，對媒體發表談話後隨即離去。（記者田裕華攝）

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