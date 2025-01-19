黃國昌刪除台電千億補貼預算 周軒看完理由：邏輯混亂！

黃國昌率領的民眾黨團提案刪除台電1000億補貼。（資料照）

2025/01/19 18:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白近日提案刪除、凍結多筆預算，引發各界批評。其中民眾黨團總召黃國昌打算砍掉經濟部編列1000餘億給台電的補貼，理由是台電拿了補貼卻還是漲電價。對此，政治工作者周軒看完搖頭，直呼邏輯混亂。

民眾黨提案將經濟部編列1000億2萬元挹注台電公司的補貼刪除1000億，僅留2萬元，給出的理由是台電沒能符合「國營事業管理法」力求「有贏無虧」之原則，拿了補貼還屢次調整電價，「民進黨政府錯誤的能源政策造成台電公司的財務虧損不應由人民負擔。」

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對此，周軒今天在臉書發文，「不知道黃國昌委員在寫提案的時候，有沒有注意到，自己的邏輯滿混亂的。有補貼，電價都要漲了，難道把補貼砍掉，電價就不用漲了嗎？有補貼的時候，電價漲得大部分都是工商用戶，沒補貼的時候，電價漲的會只有他們嗎？」

他接著說：「2020至2023年期間，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，例如法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%；韓國則分別調高49%與87%。台灣呢？住宅用電近3年累計調幅7.1%。噢對了，法國跟韓國，核電廠都還轉得很開心。另外，2022年至2024年間，日本補貼用電約新台幣5500億元，法國則補貼用電約新台幣7000億元，日本也是有核電廠，而且很多座。」

周軒表示，「為什麼這幾年都要補貼？俄羅斯跟烏克蘭在打仗啊，燃料一直漲啊！難道台灣可以置身事外嗎？2022年至2024，台電每年扛了民生電價成本超過800億元，3年間總計吸收逾2800億元。所以黃國昌委員知道，現在台灣民生電價每度平均是多少嗎？2.77元。根據台電資料，這個價格與實際的成本其實差了快一塊錢，台電每賣一度電就虧一塊錢。」

最後他忍不住酸，「講了這麼多，我相信黃國昌委員還是有他的堅持。那也無所謂，上半年的電價審議委員會，也快要開了，用電價格可能也要做出調整了。我們就雙手合十，祈禱川普總統上任後，俄羅斯跟烏克蘭不要再打仗吧，台灣的銀行可以再多借台電一點錢吧。這應該比拜託藍白表現正常一點，機率還高一些。」

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