史書華、四叉貓板橋發「臺灣尚勇」春聯 百人排長龍

民眾手持春聯開心與史書華（右1）、四叉貓（左1）等人合影。（記者董冠怡攝）

2025/01/19 17:13

〔記者董冠怡／新北報導〕台灣「盾牌牙醫」史書華、時事評論員劉宇（四叉貓）、變裝皇后女神下午茶、音樂人徐小花、擅長模仿政治人物的聲優真o，今天攜手罷免團體「板橋大刪元團隊」在連署站點旁的介壽公園，現場發放「臺灣尚勇」春聯，至少100餘人排長龍等待，也有部分民眾藉由等待空檔參與罷免連署；對此，記者持續聯繫葉元之試圖平衡報導，但至截稿前尚未獲得回應。

史書華表示，他在板橋工作已17年，發放「臺灣尚勇」春聯回饋鄉民之外，也跟鄰近的罷團活動合作串聯，提升連署熱度，另批立法院會17日通過藍白提案，決議通案刪減939億7500萬元，根本是在亂搞！不過他也強調，這是一個「很歡樂」的活動，而非充滿仇恨。四叉貓則說，各地若有相關活動邀請，也會盡量出席聲援打氣並協助宣傳。

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史書華指出，國民黨總喜歡說誰誰誰是民進黨派來的人，但是實際上今天挺身而出的民眾，是從關心社會的角度著眼，立法院近期亂象已讓台灣人看不下去，像是公職人員選舉罷免法修法連署要附身分證影本、文化部、衛生福利部疾病管制署經費預算刪減等，皆為讓人民願意站出來的原因，也很擔心台灣變成下一個香港，因此不要再抹黑罷團免團都是民進黨在操空。

疾管署旅費預算被刪，副署長羅一鈞昨天在臉書發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」；羅一鈞建中學弟史書華提到，COVID-19期間，就是因為這些防疫人員示警及早預防，才讓台灣疫情控制得宜，挽救更多性命同時守住經濟發展，如今刪減預算，未來國際上如果再度爆發不明傳染病，是否可能連實地訪查的機票都買不起，喊話藍白不要亂刪，「保護台灣不分政黨。」

排隊領春聯的小文自述，自己是上班族，之前已連署罷元，今天趁著假日來領取一直想要的「臺灣尚勇」春聯。85歲楊先生在家人陪同下，早早先於旁邊的連署攤位填寫文件，再步行至公園排隊，兩人說，這次不出來，下次不知有無機會。

現場志工認為，類似聯名活動，藉由公眾人物的知名度，有助刺激連署願意。雖然排隊者不一定都是在地人，但隊伍中的在地人，不少人有加入連署或是已經連署，大約佔整體1成。此外，近日曾發生在騎樓設點被人檢舉侵占公有地，害得提供場地的店家還要翻出地契自清，真的很無聊。連署書本週應有機會突破5000份，希望可以在2月準時送件，目前正在彙整中，並持續連署中。

等待領取春聯的隊伍大排長龍。（記者董冠怡攝）

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