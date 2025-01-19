首主持民眾黨代表大會 黃國昌高喊：柯文哲用肉身對抗民進黨追殺

民眾黨代理主席黃國昌強調，「我有絕對的信心，台灣會因為民眾黨的存在，而變得更好。」（記者田裕華攝）

2025/01/19 16:39

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日舉行黨員代表大會暨中央委員、中評委選舉。民眾黨代理主席黃國昌表示，當他們在這邊召開黨代表大會時，民眾黨前主席柯文哲柯主席正在土城看守所，柯用他個人的肉身、意志在對抗民進黨對他所進行的追殺跟迫害。黃強調，台灣是台灣人的台灣，不是民主進步黨的台灣，「我有絕對的信心台灣會因為民眾黨的存在而變得更好。」

黃國昌在致詞時指出，民眾黨是目前國內政壇的第三大政黨，也是第三勢力的領頭羊，民眾黨為台灣民主改革 所燃起的這一把火苗 ，對於台灣未來民主的發展至關重要，這一直是柯文哲主席的信念，他相信也成了目前民眾黨全體黨員大家共同的信念。相信民眾黨，全體的黨員、黨公職，只有一項最重要的任務，就是秉持著柯主席創黨的理念跟精神把民眾黨在公共政策上面的戰力、影響力，發揮到最大。

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「此刻，當我們在這邊召開黨代表大會時，柯主席正在土城看守所！」黃國昌稱，柯用他個人的肉身、意志在對抗民進黨對他所進行的追殺跟迫害。他說，很遺憾，柯主席沒有辦法跟所有的黨公職跟黨代表一起來出席這一場黨員大會，但也深深的相信著柯主席的精神、理念以今天在黨員代表大會所有的提案，柯主席都非常關心。

黃國昌說，雖然柯主席暫時卸下了職務，但是柯也跟民眾黨大家承諾，他一直是這個團隊的一份子，而且他會繼續跟著民眾黨每一位黨公職、黨員繼續改革台灣讓人民的生活過得更好；「去年8月3號是我第一次參加黨代表大會，當時柯文哲說，民眾黨未來要去區域中心化、扁平化、異化，讓整個黨務的推展更有效率。」

「當主席在去年8月做了上述裁示了後，我首先要利用黨代表大會的機會跟所有的黨代表報告！」黃國昌強調，柯主席落難了以後，全體黨務的工作同仁，從中央黨部到地方黨部，大家團結一心在濟南路舉行了第一場的聚會接下來進行全國的宣講，乃至於到今年1月11號拒絕綠色威權、找回司法正義的活動，引起了台灣社會非常廣大的迴響。

黃國昌宣誓，台灣是台灣人的台灣，不是民主進步黨的台灣，柯文哲主席當初一手打造民眾黨，為什麼以台灣為名、為什麼以民眾為本，因為要讓全體的台灣人深刻的感受到，民眾黨說到做到，「我有絕對的信心台灣會因為民眾黨的存在而變得更好，我們的下一代也會因為民眾黨的存在而變得更好 。」

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