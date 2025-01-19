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    藍提凍結潛艦國造預算18億元 海軍：恐加劇敵我戰力失衡

    國造潛艦海鯤號。（資料照）

    國造潛艦海鯤號。（資料照）

    2025/01/19 15:45

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院國民黨團提案凍結今年度潛艦國造預算18億元。海軍司令部今日表示，潛艦為維護台海安全與海上交通線的關鍵不對稱戰力，原型艦正在持續進行各項測試，預算若遭大幅凍結，恐會延宕後續艦籌獲期程，加劇敵我戰力失衡，籲請立法院支持後續艦20億元預算全數照列。

    在立法院國民黨團提案凍結潛艦預算後，海軍司令部今日透過新聞稿說明，因應敵情威脅，國軍必須加速建置水下戰力，刻不容緩，潛艦為維護台海安全與海上交通線的關鍵不對稱戰力，更為展現強化自我防衛決心的重要政策，海軍戮力執行原型艦建造，刻正緊鑼密鼓持續進行各項測試，預算若遭大幅凍結，恐會延宕後續艦籌獲期程，加劇敵我戰力失衡，同時將對國際社會與國內外合作廠商和技協人員釋出錯誤訊息，互信一旦受挫，將難以修復。

    海軍司令部說明，海軍今（114）年編列20億元預算，用於執行裝備合約生效與船廠簽約、約聘國外技協等必要款項，若預算遭凍結，將導致延遲繳付，使年度計畫節點同步推遲，延宕戰力形成，不利獲得國外政府輸出許可、降低廠家合作意願、流失造艦專業技術人才等，衝擊後續艦建造。

    海軍司令部呼籲立法院，支持後續艦114年預算20億元全數照列，待原型艦海測通過後，即可動支，以展現國人支持國艦國造的立場，並有利國際友邦持續協助推動，強化國軍戰力，打造可信嚇阻實力，以確保台海和平穩定。

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