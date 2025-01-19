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    立院統刪15％出國教育訓練費 國防部示警「將產生極為不利的影響」

    國防部今天表示，推動官兵赴外受訓，以汲取戰術戰法與實戰經驗，為強化國軍戰力所必須，通刪15％預算對精進戰術戰法、改進準則等，將產生極為不利的影響。（取自國防部發言人臉書）

    國防部今天表示，推動官兵赴外受訓，以汲取戰術戰法與實戰經驗，為強化國軍戰力所必須，通刪15％預算對精進戰術戰法、改進準則等，將產生極為不利的影響。（取自國防部發言人臉書）

    2025/01/19 15:42

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團上週五在立法院通刪中央政府今年度總預算939億元，其中包含通刪國防部15％「國外旅費及出國教育訓練費」且無法流用。國防部今日表示，推動官兵赴外受訓，以汲取戰術戰法與實戰經驗，為強化國軍戰力所必須，通刪15％預算對精進戰術戰法、改進準則等，將產生極為不利的影響。

    國防部說明，籌建軍事作戰所需武器平臺，與改進作戰準則、加強軍事交流訓練合作同等重要，近年我國與友盟國家互動愈形密切，得以爭取機會，派員出國受訓，汲取先進國家實戰經驗，透過訓練成長戰力。

    國防部指出，年度出國預算原已編列不足，配合通刪無疑雪上加霜，將使向友盟爭取、獲得同意的非計畫性重要派訓與重要交流會議等，均無法成行；有關國軍參與友邦軍事協訓規模，將大幅縮減，嚴重影響官兵派訓及學習機會，也不利推動各項軍事交流活動。

    國防部強調，國防出國預算均「花在刀口上」，用意在透過官兵受訓交流，助益戰術戰法更新，強化先進武器裝備操作能力，以及執行各項軍售工作協調談判，籲請立法院黨團以強化國防安全為考量，降低通刪比例，同意調整流用，以降低對國軍建軍備戰工作的衝擊。

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