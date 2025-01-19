林佳龍率團參與帛琉總統就職遇車禍 6傷者已隨團返國

外交部長林佳龍以總統特使身份，於15日起率團前往帛琉參與總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並於昨日返國。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/01/19 14:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍以總統特使身份，於15日起率團前往帛琉參與總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並於昨日返國。媒體報導指出，訪團17日發生嚴重車禍，最少有6名同行外交人員緊急送醫急救，傷勢嚴重。對此，外交部證實，一輛隨團工作人員車輛於17日傍晚發生車禍意外，6名受傷工作人員沒有生命危險，均已隨團於昨日返國。

外交部今日證實，特使團出席友邦帛琉共和國新任正副總統就職典禮期間，一輛隨團工作人員車輛於17日傍晚發生車禍意外，帛琉警方立即赴現場處理，事故原因正在調查中。

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外交部說明，因車禍受傷的工作人員沒有生命危險，且立即送往帛琉國家醫院；團員新光醫院院長侯盛茂與衛福部次長林靜儀都有參與協助救治，受傷人員皆獲得妥善醫療照護，在帛期間曾暫留醫院觀察。

外交部表示，除了林佳龍在事發後第一時間即赴醫院探視受傷人員外，帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、總統辦公室官員等也前往醫院關心及慰問，表示帛方將提供傷者最大協助。

林佳龍昨晚也透過臉書表示，他剛返抵國門，在過去四天三夜的行程中，惠恕仁多次強調台灣是帛琉「True Friend!」，期待透過民間產業投資，強化兩國的經濟韌性，達成總統賴清德提出的民主永續、邦誼永續目標。

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