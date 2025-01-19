無法容忍陳玉珍刪預算！ 網路已出現「大罷免」影片

有民眾搶先在網路上製作出「大罷免」影片，大量網友見狀也踴躍留言支持。（圖擷自「AI巷仔內」YT頻道）

2025/01/19 14:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億元預算案，引發各界抨擊，曾以《奇蹟的夏天》獲金馬獎最佳紀錄片導演楊力州開第一槍，號召業界投入製作罷免影片，陳玉珍對此狠嗆楊是「惡僕欺主」，有民眾看不下去搶先在網路上製作「大罷免」影片，大量網友見狀也踴躍留言支持。

楊力州在陳玉珍提案刪預算後登高一呼，希望有意願拍攝罷免影片的導演、攝影可以和他聯繫，目前已收到超過80名業內人士的參與，陳玉珍則反嗆「最好名單全部都公布」、「惡僕欺主」。

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楊力州妻子朱詩倩透露，自從丈夫展開行動後，他們一家人收到許多威脅、恐嚇訊息，自己身為母親非常無助，但也只能堅強起來，為了給孩子好的未來而努力。

楊力州的義舉顯然受到民眾支持，在藝文界還未拍出成果時，目前在網路上已出現大罷免影片《為了明天站出來》，由使用AI工具的YouTube頻道所製作。

從影片中可以看到在寶島台灣下方，有許多民眾振臂高呼，搭配歌曲訴說刪預算的弊端。YT頻道指出，藍白政客在國會裡癱瘓國家，讓人懷疑「他們的所作所為究竟是為了台灣，還是為了迎合外部勢力？」

YT頻道認為，藍白陣營每一個阻礙法案的行動、每一次削弱國防的決定，都是對台灣人生存權的威脅、對台灣人民主自由的挑戰，而且「今天他們癱瘓國家，明天就可能出賣台灣」。

YT頻道表示，大罷免行動就是捍衛民主的宣言，而行動就是最好的武器，「讓我們告訴這些背叛者，台灣人民絕不容忍他們的野心，絕不允許他們的破壞！」

許多網友看到影片後都熱烈留言，直呼「台灣人加油，罷免親中同路人」、「全民站出來罷免救台灣」、「這次一定要罷免到最後」、「為了台灣民主自由而奮鬥」。

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