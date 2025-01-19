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    中永和罷免藍委張智倫、林德福 罷團宣布：連署第一階段達標

    板橋及中、永和罷團在國泰街設置快閃連署及收件站。（記者董冠怡攝）

    板橋及中、永和罷團在國泰街設置快閃連署及收件站。（記者董冠怡攝）

    2025/01/19 14:15

    〔記者董冠怡／新北報導〕罷免藍委全國多點開花，新北市六名立委葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、洪孟楷及羅明才在各自選區都有傳出被罷免的聲音，其中，中和、永和區採共同連署罷免方式進行，雙和罷免團隊今天宣布，罷免張智倫、林德福的第一階段連署門檻，已經雙雙達標，但仍會持續舉辦現場連署活動，衝高安全份量；張智倫、林德福都回應「尊重」。

    罷免張智倫、林德福的第一階段最低門檻，各別需要2877份、2383份提議書（通稱連署書）。雙和罷免團隊表示，自去年12月7日起，每週六、日下午於中和區四號公園定期、定點舉辦現場連署罷免活動；上週起在頂溪捷運站、南勢角捷運站、板橋（近中和）國泰市場、莊敬路市場、中和員山路、環球購物中心等地，舉行連署快閃活動，截至1月18日，已完成第一階段門檻，共計5260份。

    雙和罷免團隊指出，中和、永和屬於深藍選區，許多民眾因在地氛圍壓力，多採取郵寄方式，導致合格率偏低；之後除了持續舉辦現場連署，如於四號公園設點、快閃活動，未來也將增加其他定點連署站，衝高份數，力求第一階段的安全目標，同時進行第二階段連署，2區共計6萬份以上，以達翻轉中、永和的艱困大任。

    雙和罷免團隊由「倫刪立舒─罷免張智倫」及「無獻清林─罷免林德福」共同組成，團隊發言人「卡必罷啦（化名）」提到，在連署過程中，確實已經遇到民眾反映，擔心選罷惡法通過實施後， 要提供身分證影本會有疑慮 ，不過也有市民直言，實在對藍委在立法院的表現看不下去，願意提供身分證影本；另有連署人 擔憂 ，未來若要附身分證影本，如何確保個資不會外洩。

    卡必罷啦說，為了避免重蹈罷免侯友宜行動突然喊卡的覆轍，甚至引發侵占連署書的疑雲，團隊也有發布聲明，「連署書均存放於核心幹部共同所知安全處所，並嚴密保管」、「核心幹部、各組志工均經實名審查，切結保密規定，違規者絕不寬貸」，期盼消除民眾疑慮。

    張智倫、林德福皆回應，尊重民眾行使權利。林德福進一步提及，眾人都希望國家安定、兩岸和平、政治清明，質疑罷免理由不夠充分，外圍團體操作、民進黨在背後掌控，大家心知肚明，老百姓眼睛是雪亮的。

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