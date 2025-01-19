員林市長游振雄25日公祭 訃聞揭露早年「磨豆漿」艱辛

游振雄過世，家屬訂於25日舉行告別式。（翻攝自游振雄臉書頁）

2025/01/19 12:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市長游振雄於1月11日病逝，告別式將於25日上午於員林大道二段與萬年一街舉行。

游振雄家屬今於網路公告訃文，治喪委員會囊括藍綠白政界人士，主委由縣長王惠美擔任，副主委分別有謝典林、魏明谷、陳素月、陳秀寶、謝衣鳯、黃秀芳、蕭景田、呂炉山、許原龍、張國良、楊銀明、張建豐。

請繼續往下閱讀...

訃聞中有一半的篇幅介紹游振雄的生平事略，其中提到他早年家道中落，住鐵皮屋，以「磨豆漿」為生，他因練習舉重、健力而改變他的人生，又被「黃袍加身」拱上政治之路。

訃聞中提到，游家早年是農藥大盤商，家底殷實，但後來被倒會，以致家中經濟一落千丈，當時游振雄在澎湖當兵，回到老家，宅邸已成債主的資產，全家被迫住到鐵皮屋棲身，經濟則靠母親到市場賣水餃為生。

游振雄退伍後無力升學，便到「老賈早餐店」當學徒，從磨豆漿、捍麵皮做起，後因賈老闆退休，他用24萬元將店面頂下，家中經濟才漸漸轉好。

游振雄因舉重、健力改變他的人生，他因獲得恩師黃良奎、黃銘艟指導，每年台灣區運會奪金牌如探囊取物，光1985年彰化區運，他就獲得30萬元獎金。游振雄生前常說，這些獎金從未進入自己口袋，光榮返家時，等在家門口的是一大票債主。

訃聞中也交待游振雄從政因緣，1998年，他已獲獎無數，不少體育界人士鼓勵他從政，為體育界發聲，但他考量家中經濟能力而婉謝，他在餐廳設宴謝謝大家的熱心，結果這場餐會意外成為「誓師大會」，在大家的幫助下，竟高票當選，後來議員5連霸，再問鼎員林市長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法