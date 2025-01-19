陳玉珍出演電視劇曾在公視播出！ 如今竟提案大砍公視預算

陳玉珍曾在公視播出的電視劇《國際橋牌社》第二季客串出演，孰料如今卻提案大砍公視預算。（資料照）

2025/01/19 13:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引起輿論沸騰，事實上，陳玉珍曾在電視劇《國際橋牌社》第二季客串出演，而該劇的電視播映版權是由公視買下，孰料陳如今卻對公視大砍一刀，甚至還嗆聲藝文界「丟掉那隻要飯的碗」。

陳玉珍在2021年《國際橋牌社》第二季客串的警衛角色「珍姐」，於第一集「風暴降臨」就現身露面，並且重演她2019年在外交部抗議時的知名場面「夾手送醫」，由於相當逗趣在播出後引起不少注意。

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然而，陳玉珍如今竟提案刪除公視23億預算案，並在臉書發文羞辱藝文界是「要飯的」，對此，時代力量黨主席王婉諭痛斥陳玉珍完全是在踐踏藝文產業。

王婉諭臉書指出，陳玉珍批評藝文界應該要檢討為何自己拍的電影不賣座、賠錢、沒人要看，讓她不禁感嘆國民黨民意代表提了一堆爛案子被罵爆後，竟然還能反過來羞辱人民。

王婉諭指出，陳玉珍所謂「台灣電影被韓國電影打得落花流水」，其實是凸顯自己的無知，韓國影視產業之所以那麼強，就是因為國家砸了重金在培養，換算每年約投資新台幣150億元。

至於陳玉珍抨擊藝文界一沒有政府補助就喊斷糧、如何能拍出感動人心的作品一事，王婉諭反諷國民黨既然那麼有骨氣的話，何不從今年開始拒領政黨補助款。王婉諭說，不要以為藝文界拿政府補助和國民黨過去拿黨產選舉一樣容易，這些藝文工作者要獲得補助哪個不是絞盡腦汁的。

王婉諭透露，最讓她生氣的地方，是陳玉珍狠酸藝文界「要期待他們壯大市場、前進國際，除非太陽從西邊升起」，王婉諭認為，台灣在人口規模、市場有限的情況下，確實需要政府幫忙建立好的產業環境進而外銷作品，沒想到居然有民意代表一心只想要看藝文界失敗。

王婉諭砲轟陳玉珍這種「先唱衰再說的失敗主義」，無疑正是當年國民黨被中共打到逃來台灣，現在卻從反共變成舔共的主因。王婉諭感嘆，國民黨如今是把政治當成報復、製作對立的工具，完全不懂政治存在的意義，就是讓社會進步、讓人民追求理想生活。

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