罷免氣勢高昂！ 吳靜怡分析：朱立倫巴不得趕快燃起大罷免旋風

吳靜怡指出，朱立倫企圖用南投縣草屯鎮的補選來移轉罷免氣勢高昂的事實，但吳認為，真正的前哨戰是過年後的2月1日。（資料照）

2025/01/19 14:20

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於民眾不滿藍白兩黨通過爭議法案，並大幅刪減總預算，各地罷免浪潮持續升溫。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）19日發文指出，國民黨主席朱立倫企圖用南投縣草屯鎮的補選來移轉罷免氣勢高昂的事實，但吳認為，真正的前哨戰是過年後的2月1日，且現在罷免浪潮變廣，藍白要如何一再慣性的用「政治輿論」來對抗「社會不滿」，是非常嚴峻考驗。

吳靜怡提到，去年5月的青鳥行動捲起了一股公民意識抬頭的浪潮，多數人是第一次走上街頭，都是公民運動啟蒙者，那一刻起就積蓄罷免能量並串連網絡，從以前的論壇和臉書轉移到不同社群平台，因為有「群組」這樣的溝通習慣，產生了分區、分工更明確的公民組織。而整個國會亂象與人民憤慨，短時間當然不可能影響單一區域面積的選戰，草屯補選的勝利，跟朱立倫這位黨主席絕對無關，從國民黨縣長、立委大動員輔選，看得出來罷免氣勢會影響中間選民，讓政黨都不可忽視。

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吳靜怡認為，國民黨基層對於大罷免不是不恐懼，但朱立倫似乎巴不得趕快燃起大罷免旋風，如果沒有大罷免，國民黨就只剩下傅崐萁這位「山頭大哥」，唯有大罷免才能讓黨主席的位置不可被跳過，而且還有機會因此箝制住盧秀燕勢力提早布局，讓亂局變成朱立倫作為黨主席續存的理由。

吳靜怡提到，從大數據觀察中，可以察覺從過去單一地區罷免，已經演變成「廣」的罷免，新北、台北、桃園、新竹、台中、花蓮都陸續出現熱點，當政治問題轉換成社會關注時，跨世代、跨領域、跨光譜就會出現，數據抓取不出單一熱點，恐怕會有很多個徐巧芯、葉元之，逐漸蔓延之後，國民黨、民眾黨要如何一再慣性的用「政治輿論」來對抗「社會不滿」，是個非常嚴峻考驗。

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