揭陳玉珍曾提案補助金門刊物發行 顏若芳轟：說一套做一套

民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

2025/01/19 14:05

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發影劇與藝文界怒火。民進黨北市議員顏若芳今也指，陳玉珍在擔任金門縣議員時還曾提案補助在地藝文刊物發行，許多國民黨執縣市也都有影視補助，她痛批陳玉珍說一套做一套，國民黨亂砍預算的目的就只是為了癱瘓政府。

顏若芳在臉書發文指出，陳玉珍將拿政府補貼的文化工作者形容成「喪失自力更生能力、配合製造政權意識形態的小跑腿」，話講得那麼難聽，但陳玉珍在擔任第6屆金門縣議員時，不僅沒有砍光金門縣文化局每年編列約500萬元的影視補助，還曾提案請縣府補助金門在地藝文刊物發行。

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顏若芳批評，如果陳玉珍真覺得文化工作者的作品應當要回到市場機制來鍛鍊，當初就應當讓《金門文藝》自力更生，而金門縣文化局補助過的《軍中樂園》、《金門留念》、《花帔阿獺3》影視作品，對陳玉珍來說恐怕也都只是「要飯的」。

顏若芳指，說到影視補助，除了金門外，許多國民黨執政的縣市也都有，陳玉珍現難道也認為這群黨籍縣市首長失能、黨籍縣市議員失職嗎？她痛批陳玉珍說一套做一套，國民黨亂砍預算的目的就只是為了癱瘓政府，又不敢明說只好講一堆屁話，道貌岸然至此令人作嘔，她也向陳玉珍喊話，文化政策不該被，那狹隘的眼界污染。

北市議員顏若芳指，立委陳玉珍在擔任金門縣議員時還曾提案補助在地藝文刊物發行。（圖擷自顏若芳臉書）

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