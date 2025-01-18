國會擴權翻版！藍白以預算案實質「廢監」 監院人士：本末倒置

監察院。（資料照）

2025/01/18 23:23

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院院會下週將繼續審查中央政府114年預算，國民黨、民眾黨團針對監察院所提預算案目前減至25案，但仍有諸多不合理大幅刪減，恐讓監察院公職人員財產申報業務、政治獻金申報及及查核、人民陳情檢舉、糾正彈劾糾舉等業務全數停擺，造成以預算案實質癱瘓監察院效果。監院人士受訪直言，立院審查預算是憲法賦予的天職，但若無限擴張其權力，不提案修憲卻以預算案令其他憲政機關無法運作，不僅有嚴重違憲疑慮，更是本末倒置。

刪減業務費超過實際預算 公務員被迫「領薪不做事」

監察院17日公開說明4案不合理預算提案，包括：國民黨立委羅智強領銜提案刪減3.1億餘元業務預算，然而監院114年度總預算扣除人事費用僅有2.9億餘元，差額達上千萬元；同時再提案減列近390萬元資訊設備更新預算；民眾黨立委黃國昌也提案將監院「一般行政」扣除人事費用外所有業務費9千餘萬元全數減列。

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據了解，若前述預算案通過，監院政務、公務人員都將被迫「領薪不做事」，監院水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運也將全數停擺。監院也認為，勢必將造成其憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行，全面停擺。

不修憲卻以預算案「廢監」 嚴重違憲疑慮

對此，監院人士受訪表示，審查預算是憲法天職，但將審查權力無限擴張，以預算案方式導致其他憲政或行政機關無法順利運作，不僅不是監督，更可能違反大法官釋字第632號判決中的憲政機關忠誠義務，有嚴重違憲疑慮。

據指出，憲政機關應互相尊重，在野黨具國會多數，若想改變憲法規定廢除監察院，就應該提出修憲案，不可直接以預算案或法案的方式，如上會期《立法院職權行使法》已經被證明為「擴權法案」違憲，都是違反憲法原意、本末倒置的行為。

該人士舉例，經查就連過去沒有任何監察委員的時期，憲法規定的29名監察委員員額加組織法規定的1名秘書長，共30名政務人員的薪資預算仍有編列，只是因為懸缺而繳庫。且當時三年未有監委合計被刪除預算約1500萬元，仍不比今年目前已確定被通案刪除的4700多萬元。

京華城、政治獻金都由監院查 難不聯想政治報復

民眾黨前主席柯文哲因京華城、政治獻金等案涉貪遭起訴，北院日前裁定二度羈押禁見。究其根源，過往監察院曾分別於台北市郝市府、柯市府及蔣市府期間，3次發布京華城案調查報告，並曾一度糾正台北市府；政治獻金申報及查核業務，也由監察院執行。

身兼民眾黨代理主席的黃國昌曾於委員會審查時信誓旦旦稱不會動到財產申報及政治獻金查核業務預算，現卻又與羅智強聯手提案將監院業務預算全刪，實質癱瘓監察院運作，也令外界難不聯想到政治報復。

監院人士對此無奈表示，政治獻金法罰則只有罰金或沒入，一切皆依法、依申報資料查核，且早於8月12日開始查核，民眾黨10月才發文稱會計報告書有誤報、漏報、虛報要補正，但該專戶申報義務人是柯文哲和吳欣盈，函文卻未檢附任何資料或代理委託書。監院依法行政卻在預算審查時頻頻遭嗆「廢物院」，在立院30多年歷史前所未見。

今年我獲國際性監察使年會主辦權 預算全砍將重挫外交成果

此外，監察院自1994年加入國際監察組織（IOI）成為正式會員，並於2024獲伊比利美洲監察使聯盟（FIO）年會一致認可，成為區域外正式會員。今年更成功爭取主辦2025年澳紐及太平洋地區（APOR）年會。台灣外交處境艱難，監察院以中華民國名義參與國際組織拓展外交空間，卻遭羅智強提案將「國際監察事務活動經費」全數刪除，國內政治紛爭波及國際聲譽，更恐讓監院長年經營的外交成果付諸流水。

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