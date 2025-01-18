羅一鈞「跪求」放過防疫預算！苗博雅嘆：多麼不理性的立法院

北市議員苗博雅。（資料照）

2025/01/18 22:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白提案大砍政府預算，現在連防疫經費都不放過！鮮少談論政治的疾管署副署長羅一鈞也說，「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，如今這筆關鍵預算從3.4萬元被砍到只剩6800元，讓他無奈喊「心情比戶外氣溫更冷」。北市議員苗博雅大嘆，是多麼不理性的立法院，讓防疫專家必須公開「跪求」立委，就為疾管署保住防疫宣導預算。

當初面對COVID-19疫情，羅一鈞和陳時中等人火速組成指揮中心，才讓台灣繳出漂亮成績單，其中一大關鍵是5年前派專家去中國武漢帶回第一手資料，比世衛更早確認新冠病毒人傳人，才成功守住台灣沒讓疫情爆發。對此苗博雅反問，「防疫不需要宣導嗎？如果不宣導，如何讓民眾了解正確的防疫知識呢？防疫宣導經費刪光，如何有效宣導？靠公務員自掏腰包下廣告嗎？」

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苗博雅指出，若認為疾管署做了哪些不正確的廣告，立委可列舉出來，透過凍結預算要求報告，或部分刪除、做決議，要求不得再犯，然而他們卻不分青紅皂白全部刪除，即使正確的防疫宣導也必須取消，苗博雅怒斥「這些立委提案之前，有動過大腦嗎？這些立委有足夠專業嗎？」一旦嚴重疫情再臨，卻因欠缺宣導經費而導致防疫成效不彰，「提案刪光經費的立委能負什麼責任呢？」

羅一鈞說，疾管署被刪的預算包括中國旅費刪減80%、國外旅費刪減60%、媒體宣導費刪減60%、國內旅費刪減20%、水電費刪減10%、委辦費刪減10%等。他舉例，中國旅費原本編列3.4萬元，如今只剩6800元，「連機票都買不起！」下週將有各部會司署的繼續表決，已二讀通過的媒宣費統刪60%，未來可能被「全刪歸零」，屆時每天主動說明疫情的例行記者會，恐怕將無以為繼了，讓羅一鈞大嘆「心情比外面的氣溫更寒冷」。

苗博雅也痛批，「是多麼不理性的立法院，讓防疫專家必須公開『跪求』立委，為疾管署保住防疫宣導預算。這是誰造成的呢？」

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