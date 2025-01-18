台獨聯盟史料出版 昔「祕密組織」遭黨國嚴密監控意外留紀錄

國史館舉辦「戰後臺灣政治史料」新書發表暨座談，台獨聯盟主席陳南天出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/18 20:41

〔記者方瑋立／台北報導〕國史館今（18）舉行「戰後臺灣政治史料」新書發表暨座談會，發表台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會史料彙編等書籍。台獨聯盟主席陳南天說，當年他曾主張祕密組織工作不要留資料，沒想到卻因遭政府嚴密監控，反而留下許多資料，其中真真假假摻雜職業學生的「假消息」，可見當時政府對台獨聯盟頗為忌憚，要從組織內部搞分裂與破壞，盼這些資料的公開，對台灣民主與國家安全有所貢獻。

國史館今天舉行「戰後臺灣政治史料」新書發表暨座談會，發表《陳誠先生日記（增訂版）》、《國內安全委員會檔案選編》、《從戒嚴到解嚴史料新編》、《戰後臺灣政治案件-臺灣獨立聯盟史料彙編》，以及《戰後臺灣政治案件-台灣基督長老教會相關案件史料彙編》等書籍，邀請台灣獨立建國聯盟主席陳南天，以及前副總統陳誠之子、前監察院長陳履安致詞。

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陳南天致詞說，台獨聯盟源自當年留日台灣青年開始思考台灣問題，也讓台灣人對前途的願望讓更多人知道。1960年代以後，因為留日學生減少，留美學生增多，以及受到二二八事件的影響，形成台灣人運動，其過程有分歧也有結合。1960年代以後，國民黨政府認為獨盟對其造成威脅，因此以各種不同手段因應之。當年他曾在台獨聯盟內部說，「我們是祕密的組織工作，不要留資料」，沒想到因為當時的政府嚴密監控，反而留下許多資料，真真假假，有些確有其事，有些則是職業學生為了「職業」需要做的假消息。可見當時政府對台獨聯盟頗為忌憚，要從組織內部搞分裂與破壞、製造假消息，國民黨政府也將獨盟汙名化為「偽匪組織」，一直視獨盟為共產黨的附隨組織，並不斷分化獨盟。但獨盟同志不管由誰領導，都以台灣獨立為目標，國民黨的分化策略並未成功。盼透過這些資料的公開，對台灣民主與國家安全有所貢獻。

陳履安則指出，30年前國史館曾整理出版他父親陳誠的資料，母親也同意，因此雙方開始合作。當時陳水扁總統還親自蒞臨《石叟叢書》的出版活動。目前公開出版的日記，實際上只是父親日記的3分之1，因為母親認為，凡是牽涉他人的要特別謹慎，不妥之處已經處理。感謝國史館再次出版父親的日記。

國史館館長陳儀深說明，今天發表的5種新書，是2024年「下半年」的出版成果。其中，《陳誠先生日記（增訂版）》由原來的78萬字增加至約100萬字，呈現陳誠來台擔任省主席，以及後來擔任行政院長的作為，對重建20世紀下半葉台灣歷史的重要性不言可喻。《國內安全委員會檔案選編》則收錄1961到1969年國內安全委員會第一到第一百次的會議紀錄，描述蔣經國擔任國防會議副祕書長到國防部長期間「軍特統治」的脈絡，可用「順藤摸瓜」來形容。《從戒嚴到解嚴史料新編》則提醒台灣社會，1949到1987年長達38年的戒嚴，並不是從頭到尾一個樣子，而是受到社會反應、國際壓力、內部檢討及當權者的衡酌而有所伸縮。

陳儀深說，這次出版台獨聯盟、台灣基督長老教會史料彙編，不只是個人長期重視口述歷史與檔案應用的研究取徑，也是國史館行之有年的政策實踐。其中，《臺灣獨立聯盟史料彙編》補充了過去較缺乏的國民黨政府的視角，尤其台獨聯盟早期編印的刊物，外界難得一見，當時外交部轄下各使領館配合蒐集相關資料，反而因此保存下來。《臺灣基督長老教會相關案件史料彙編》見證戒嚴體制下對信仰自由的侵害，從羅馬字聖經的使用、參加普世教協的自由被剝奪等，這5種新書，是台灣政府與民間合力進行的歷史回顧工作。

台灣基督長老教會研發中心鄭仰恩特約研究員則說，這部長老教會史料彙編的脈絡相當清楚，建議後續可再編輯情治機關對教會人士監控的「導從專案」、長老教會主導的URM城鄉傳教，以及長老教會退出WCC後欲重新加入會員，卻被情治機關持續監控的檔案。另外，解讀檔案要注意造假的問題，例如彙編中的教育部檔案可能是假造的文件。

國史館出版《陳誠先生日記（增訂版）》，前監察院長陳履安偕同三子陳宇慷出席感謝。（記者叢昌瑾攝）

前監察院長陳履安致詞。（記者叢昌瑾攝）

國史館館長陳儀深致詞。（記者叢昌瑾攝）

國史館舉辦「戰後臺灣政治史料」新書發表暨座談，右起國史館館長陳儀深、台灣獨立聯盟主席陳南天、前監察院長陳履安及其三子陳宇慷。（記者叢昌瑾攝）

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