大罵「藍委共黨化」 台中正藍軍也連署罷免

台中市罷免藍委連署很踴躍，年輕人、中壯年及長者都參與。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/18 19:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立法院藍白聯手刪減預算，台中市罷免國民黨立委連署書收件量暴衝，公民團體今天下午在勤美綠園道設攤收件，短短3小時收件量就是過去單日2、3倍，有民眾過去投藍委，連署罷免時說，「終於做對一件事！」市區3名立委罷免民團也拉高目標，從過年要達到各1萬份，要提高到至少1萬5千份，更要衝上第二階段安全連署門檻。

罷免民團志工形容，現在收件很火爆，簽署民眾充滿怒火，上週六單一選區同一時數收件4、500份，今天已達800份，還有正藍軍也來罷免，無法接受「藍委共黨化」。志工也說，民眾罷免熱度大增，民團要招募更多志工及進駐地點，希能能天天固定據點及全天收件。

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藍白立委連署在國會刪除警消海巡、農民、影視藝文、青年學子等2千多億相關預算，再度點燃人民怒火，台中3個公民團體連署罷免市區3個立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，命名為「廢翔行動」、「斷健行動」及「敲羅行動」，收件現場非常熱絡，不只年輕人、中壯年族群，還有榮民伯伯、正藍軍也看不下去，大罵藍委鬧事、親共賣台，加入罷免行列。

有明天要學測的高三學生幫父母送罷免連署書，批評實在看不下去藍委在國會亂搞，讓中配入籍6年改4，及其家屬享健保，氣憤對國人很不公平；還有夫妻連袂連署，大罵藍委親共賣台，大家守護台灣都來不及了，還來亂搞，也有人認為藍委霸占立院，為反對而反對，自己通過了什麼法案、刪除的預算都不知道，罷免火勢也外溢，還有第八選區民眾也到現場要罷免該區立委。

罷免志工指出，這兩天光在單點收件已經1千多件，藍委無理刪除預算也激怒年輕人，立院亂像的野火已經燒到生活，包括以後大港開咖、老農津貼、育兒津貼、新青安補助都受影響，也有年輕人帶一整個家族20幾份連署書交件。

台中市罷免藍委連署踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市罷免藍委連署踴躍，許多民眾席地而坐簽署。（記者蔡淑媛攝）

台中市罷免藍委連署踴躍。（記者蔡淑媛攝）

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