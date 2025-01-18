均衡台灣、連結世界 卓揆：畫定金門、澎湖、馬祖為低碳樂活離島

行政院院長卓榮泰（右五）走訪金門太武山，聽取內政部國家公園署金門國家公園管理處處長鄭瑞昌（左一）有關「金門亮點計畫」的太武山林間步道系統工程簡報。（記者吳正庭攝）

2025/01/18 20:23

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院長卓榮泰今天首訪金門指出，為達成「均衡台灣」目標，政府已提出「6大區域產業與生活圈」計畫及6大區域旗艦計畫，畫定金門、澎湖、馬祖為「低碳樂活離島」，希望成為推動低碳、綠能、節能減碳的示範區，積極發展在地觀光，帶動台灣本島及離島，與世界更多的連結。

卓揆說，為能吸引國內和國際觀光客，相關的政策、預算、經費和未來作法，這不僅是中央政府要訂定計畫，也要靠地方政府共同執行；希望這樣的方式能再次帶動本島、離島間更多連結，也帶動台灣跟世界更多連結；能讓台灣在世界講求節能減碳、淨零減碳升級過程中，把「低碳樂活離島」計畫，在金門迅速展開。

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卓揆上任首赴金門發放慰問金，慰勞海巡弟兄辛勞，並讚許他們在中華民國前線中的前線，是英雄中的英雄，並期許他們能過一個平平安安、不被侵擾的年；他同時向對岸的中國海警單位喊話，希望海警船也能安安靜靜的過年，「你少來一點，我們就能快樂多一點」。

卓揆為海巡弟兄打氣後，隨即轉往太武山下，聽取內政部國家公園署金門國家公園管理處「金門亮點計畫」的太武山林間步道系統工程簡報。接著往金門小三通碼頭，了解通關動線及春節前的準備工作，慰勉通關線上人員的辛苦。

卓揆上任視察金門第1站就前往海巡單位，不僅發送加菜金，也一路穿著海巡制服，展現高度力挺的態度；但對於小三通線上「CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安檢）」團隊，隨著中國觀光客增加，小三通增班及春節將至，恐怕又將突顯人力吃緊，甚至「撐」得很辛苦的問題，似乎沒能得到卓揆關愛的眼神。

行政院長卓榮泰（右三）視察金門小三通通關入境動線，了解體溫檢測站運作情形。（記者吳正庭攝）

行政院長卓榮泰（左二）到金門小三通通關大樓慰勉通關線上人員。（記者吳正庭攝）

行政院長卓榮泰（右一）視察金門小三通通關動線，詢問小三通旅客自中國攜帶物品管制情形。（記者吳正庭攝）

行政院長卓榮泰（中）由交通部次長林國顯（前左）陪同，首度視察金門小三通通關大樓，行政院大陸委員會主委邱垂正（後排左）隨身。 （記者吳正庭攝）

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