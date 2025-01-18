客委會業務費遭凍70％ 古秀妃：語言認證停辦、客家園區關門

客委會主委古秀妃。（記者塗建榮攝）

2025/01/18 18:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕藍白立委卡行政機關預算，客委會業務費恐被凍結70%，包括學子升學、年輕人返鄉、長輩長照等等將全面受影響，連客家園區也無法開門，創新的客家幣政策無法推動，客委會主委古秀妃甚至提及，客語也將遭到扼殺，無法在媒體與公共場合出現。

古秀妃表示，客委會業務費遭凍結成，客語認證會停辦，影響的是全國客語教師和學生的權益，中小學客家藝文競賽也會停辦，影響學生爭取升高中免試升學超額比序加分。此外，全台灣有500個伯公照護站，預算凍結將導致350個照護站會停辦，影響人次有3500人。

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古秀妃說，還有包括苗栗的台灣客家文化園區、六堆客家文化園區完全無法開放。且要支持青年返鄉、客家幣發行等創新計畫都會停止，影響客庄的發展。

此外，若全數刪除媒體宣傳費，恐扼殺客語發展機會。古秀妃指出，30多年前客家人不敢說自己客家人，把自己藏起來，但是從阿扁總統成立客家委員會之後，不管是民進黨政府執政，或是國民黨政府執政，都有編列媒體宣傳預算，將客家文化及客家語言宣傳出去。

若將媒體宣傳經費全部刪除，讓人想起1988年的還我母語運動，就是要把客家話大聲在公共事務場合講出來，刪掉這筆預算，就等於不再讓人看到，客家人就會再一次被藏起來，客家話及客家文化沒辦法在媒體和公共場合被人看見，這是非常可惜的事情。

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