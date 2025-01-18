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    農業部水保署憂媒體宣傳費若刪 衝擊土石流防災

    農業部農村水保署的「媒體政策及業務宣導費」共760萬元遭全數刪減，該署擔心，恐衝擊土石流防災。（資料照）

    農業部農村水保署的「媒體政策及業務宣導費」共760萬元遭全數刪減，該署擔心，恐衝擊土石流防災。（資料照）

    2025/01/18 19:22

    〔記者吳柏軒／台北報導〕近日立法院審議114年度中央政府總預算案時，農業部農村水保署的「媒體政策及業務宣導費」共760萬元遭全數刪減。農村水保署表示，該預算是推廣水土保持與土石流防災知識的必要經費，且經過審慎編列及監督執行，全數刪減將對防災政策推廣、民眾防災意識及社區自主防災能力造成深遠負面影響。

    農村水保署強調，土石流及大規模崩塌潛勢區的保全對象涵蓋17縣市、159鄉鎮、700村里共50,650人，若缺乏媒體宣導支援，颱風豪雨期間土石流警戒訊息將難以傳遞，增加民眾因誤入危險區域而遭受災害的風險。防災宣導經費的刪減無異於削弱國家防災應變的第一道防線，讓國土安全與人民生命財產面臨更大威脅。

    農村水保署指出，該項預算每年均依據《預算法》第62-1條規定，必須通過先期審核機制與執行監管，確保媒體政策及業務宣導費專款專用，且其經費執行成果與細節均完整揭露於官網，彰顯預算透明化與使用效益。

    以113年度為例，除透過平面媒體、數位媒體等管道推廣防災知識外，亦藉由媒體宣導提升民眾自主防災意識與能力，並推動自主防災社區組織建立及強化。不僅提升了全民防災意識，還強化了土石流防災整備與緊急應變能力，有效保障人民生命財產安全。

    農村水保署再說，因應極端氣候事件，防災工作更需積極、超前部署。刪減防災宣導預算將直接削弱全民防災能力，增加救災難度，甚至影響國家整體防災應變效能。盼立法院各黨團審慎考量，恢復相關預算，共同支持水土保持及防災知識的推廣，攜手提升全民防災意識，確保國人安全與環境永續。

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