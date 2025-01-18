藍白不合理凍結、砍預算＝文化浩劫 筆耕小書店：頭痛何須砍頭？

筆耕小書店加入「不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」連署，強烈呼籲立法院藍白立委停止不合理的預算凍結與刪減提案。（記者洪美秀攝）

2025/01/18 19:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院藍白立委大砍中央政府總預算，文化部的文化出版產業預算也被刪，不少獨立書店及出版業加入「不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」連署，新竹市科園園區附近的筆耕小書店也加入，強調人文素養的培育，社會關懷的養成，正如教育，百年樹人。但若要毀壞，斷其腳筋、斬它樹根，一時的粗暴，就能辦到了。

筆耕小書店去年曾同意收取罷免新竹市立委鄭正鈐、停職中的新竹市長高虹安罷免連署書，遭小草出征給負評，因而聲名大噪。筆耕小書店在粉專發文說，2018年5月試營運至今，已開店超過6年半，期間僅有獲得2019年文化部指導由新竹生活美學館主辦的世界閱讀日「讀字走天涯」計畫、2020年同樣是新竹生活美學館的社造村落計畫補助，以及疫情最嚴重那2年即2020、2021年的新冠肺炎紓困補助，雖文化部 人文及出版司最相關的推動實體書店發展 補助計畫，從沒得到挹注。

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至於藝放券、文化幣，雖然對小書店營收占比不高，卻也不無小補，可讓更多從不走進小書店的民眾，多一絲機會、多一個理由，願意踏入即將銷聲匿跡的實體書店，走走逛逛，翻閱挑選，或與命定的一本書不期而遇。

「頭痛何須砍頭？」筆耕小書店也加入由友善書業供給合作社發起的連署行動，認為不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫的聲明連署，強烈呼籲立法院停止不合理的預算凍結與刪減提案。

筆耕小書店認為，立委以不充分的理由提出多項文化預算凍結和刪減，這些提案將對文化產業造成無法挽回的傷害，書店及出版業對此表達強烈反對。

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