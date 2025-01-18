簡賜勝草屯鎮長補選勝出 國民黨：民意唾棄操作惡意罷免

南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（右1）以壓倒性的票數贏得勝利。（記者劉濱銓攝）

2025/01/18 18:20

〔記者施曉光／台北報導〕針對南投縣草屯鎮長補選由國民黨提名的候選人簡賜勝贏得壓倒性勝利，國民黨晚間回應表示，這顯示基層民意一再反應對於民進黨執政的厭惡與唾棄，也反映出基層民意反對惡意罷免，該黨並呼籲賴清德總統看清民意趨勢，要「和」不要「鬥」，讓民主政治回歸常軌，讓人民過好年。

國民黨除了表達感謝草屯鎮鄉親對於該黨以及簡賜勝的支持，並強調這次的選舉結果，凸顯台灣人民期待安居樂業，政局穩定，唾棄深化對抗，引發社會分裂的惡質政治操作。

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國民黨指出，過去選戰過程，民進黨大咖雲集，強力輔選，民進黨全員動員說這是大罷免前哨戰，但選舉結果卻被民意碾壓，反映出基層民意反對惡意罷免。

國民黨指出，行政院政務委員陳時中在輔選時曾大喊「2月1日起拚大罷免」，這樣操作罷免不但完全失格，更暴露民進黨選不贏就要重選的惡劣心態，草屯鎮鄉親已經直接用選票否定民進黨惡意操作。

國民黨還說，日前的屏東縣新埤鄉長補選，同樣由該黨所支持的無黨籍候選人曾明輝勝出，從屏東到南投，基層民意一再反應出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。

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