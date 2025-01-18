川普改室內就職 韓國瑜率台灣慶賀團赴美：代表國人致上最高祝福

立法院長韓國瑜率領台灣慶賀代表團如期出發，他說，代表團會秉持熱情信念前往，代表全國2300萬人向美國總統、副總統、執政團隊和人民致上最高祝福。（記者朱沛雄攝）

2025/01/18 18:49

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕美國總統當選人川普就職典禮取消戶外觀禮，立法院長韓國瑜率領的台灣慶賀代表團今天仍如期出發。韓國瑜在出發前說，代表團會秉持熱情信念前往，代表全國2300萬人向美國總統、副總統、執政團隊和人民致上最高祝福。

美國總統當選人川普20日就職，但華府地區受到極地寒流影響，就職典禮改到國會山莊的圓形大廳舉辦，最多僅能容納2000人，台灣慶賀團要用何種方式參與典禮，我駐美代表處正全面努力中，台灣代表團內部討論後決定如期出發。

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代表團一行下午4點抵達桃園機場，韓國瑜在登機前說，因為大風雪的關係，戶外就職典禮取消，但據他們了解，很多國家的總統、元首和總理等都已經陸續到達華盛頓，所以代表團成員一樣秉持熱情的信念，代表全國2300萬人到美國，向美國總統、副總統及執政團隊和人民致上最高祝福。

韓國瑜說，謝謝總統賴清德的邀請跨黨派的合作，大家一起來推動，至於國會議員、智庫的拜訪，以及僑胞的安排、外交部的協助等，他們會一一努力達成預期的目標以及各地的期待。

陪同送機的立法院副院長江啟臣說，台美關係對台灣至關重要，美國總統當選人川普即將就任，這次由立法院韓國瑜院長率領台灣祝賀團代表團前往華府，是對台美關係很重要的一刻，相信也是個嶄新的開始。

台美國會聯誼會會長、國民黨籍立委柯志恩說，即便國內政黨紛擾，但對外心一定是一致的，目前雖然能不能進入會場仍是未知，但一切活動都如常，絕對會讓美國感受到台灣的祝福。

另一位台美國會聯誼會會長，民進黨立委王定宇說，期望在此行展現台灣跨黨派對台美關係的重視，誠摯祝福川普總統與范斯副總統就職典禮順利、國運昌隆；另一方面展現跨黨派的共同意志，堅定守護台灣的民主，與同為民主國家的美國熱切互動。他說，美國眾議院日前通過台美避免雙重課稅相關法案，希望此行跟智庫、國會的夥伴，進一步在參議院讓此法案完成。

王定宇也提到，行前代表團朝野立委間的互動是溫暖愉快的，希望透過此行把融洽、愉快、溫暖帶回台灣國會，讓台灣政局更穩定，國會運作更順暢。

立法院長韓國瑜率領的台灣慶賀代表團如期出發。（記者朱沛雄攝）

民進黨立委王定宇說，期望在此行展現台灣跨黨派對台美關係的重視。（記者朱沛雄攝）

韓國瑜出發前發表話。（記者朱沛雄攝）

台灣慶賀團如期出發，代表全國2300萬人向美國總統、副總統、執政團隊和人民致上最高祝福。（記者朱沛雄攝）

立法院長韓國瑜率領台灣慶賀出發赴美。（記者朱沛雄攝）

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