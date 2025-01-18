脫口「影視圈要飯的」金門人不忍了！網讚：支持罷免陳玉珍

國民黨立委陳玉珍。 （資料照）

2025/01/18 18:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，甚至以「丟掉那隻要飯的碗」來開嗆影視圈，直言「台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起」，引發社會譁然。不過網友發現，一票金門人準備組團罷免陳玉珍，讓許多人見狀驚呼，「金門人不忍了」。

陳玉珍以「丟掉那隻要飯的碗」為題留言，加上藍白立委近期在國會執意刪減上千億的預算，引起民眾的不滿，各地開始有罷免不適任立委的聲浪傳出，沒想到現在連金門的民意也逐漸受到動搖，當地民眾也準備組團來「罷免陳玉珍」。

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社群平台threads上也開始瘋傳「金門人不忍了！」，只見群組寫著「金門罷免陳玉珍」，讓不少人驚呼，「大場面來了！金門人可以罷免陳玉珍了」、「真的假的啦，金門耶！」、「請金門人站出來，讓台灣人民看到你們依然還反共的決心」。

另外，有網友分析，如何達到罷免陳玉珍的門檻，「金門罷免門檻以這次選舉人數124669人為例，第一階段：1247人；第二階段：12467人；第三階段：31168人，金門加油」。

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