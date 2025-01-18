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    刪消防頭盔預算？王鴻薇：舊案混淆視聽 排除黑熊學院「改1毛未刪」

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    2025/01/18 18:31

    〔記者劉宛琳／台北報導〕消防署「辦理韌性國家醫療整備計畫」預算2億5636萬8千元預算，國民黨立委王鴻薇以「是否為未來戰爭災害做準備」為由提案刪除1億元，引發民團攻擊。王鴻薇解釋，當初該計畫要給黑熊學院負責，她才刪減；但消防署已說明不會給黑熊，因此她已改成主決議，一毛都沒刪。

    該預算提案改為主決議後內容為，該計畫為新增計畫，為辦理消防人員含頭盔之防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練，令人疑慮是否為未來戰爭災害做准備、造成社會疑慮，請消防署向立法院内政委員會提出書面報告。

    王鴻薇表示，「韌性國家醫療整備計畫」是一個很大的新增計劃，整個計畫是10億，和一般對於消防人員的補助不同，公務預算本來就有對消防員補助和對地方消費設備補助的預算，但這是機密預算，她又發現有「黑熊」（民進黨立委沈伯洋創立的黑熊學院）出沒，「黑熊無處不在」，這部份預算就編列了2億。

    王鴻薇表示，現在網路上檢討的是她最初的版本，她一看到有黑熊又是機密預算，她也不是內政委員會所以並不知道計畫內容；但消防署來溝通後，她要求不能將此計畫給黑熊學院負責，消防署也承諾這個計畫不會給黑熊學院，因此她已經把該刪減案改成主決議，「一毛都沒有刪」。

    王鴻薇說明，這是作戰的消防計畫，跟平常消防員的相關預算根本不同，今天她會召開記者會，把所有公文和資料都公開。

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