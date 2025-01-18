中國開放上海福建團客來台 蔣萬安：希望中央接下橄欖枝

台北市長蔣萬安18日前往台北地下街、後站商圈及華陰街徒步區走街拜年。（記者劉信德攝）

2025/01/18 17:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市長蔣萬安今（18日）前往台北地下街、台北車站後站商圈及華陰街商圈走街拜年，對於中國文旅部昨公告將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，蔣萬安說台北市已經做好準備，都樂見其成，希望中央接下中方善意的橄欖枝。

蔣萬安今天前往台北車站周邊商圈走街拜年前被媒體堵訪，他表示對中國開放上海及福建團客來台樂見其成，並說台北市已經做好準備。蔣萬安說，旅遊業近期其實都非常蕭條、不景氣，最重要希望中央能夠聽見民眾的心聲，接下中方善意的橄欖枝，他說地方政府都會做好準備，大家都希望能夠提升觀光、幫助相關觀光產業。

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中國目前僅開放福建民眾經小三通赴金門、馬祖旅遊，尚未開放中國觀光客赴台灣本島觀光。中國文旅部昨於官網指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。

陸委會表示，政府歡迎中客來台旅遊，惟具體實施，仍待中方公布具體做法，並儘速循「小兩會」台旅會、海旅會機制，就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

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